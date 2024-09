Polémica en el Senado entre Gerardo Fernández Noroña y Lilly Téllez

Al acusar al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, de tener la piel "tan delgadita ante el repudio del pueblo", la senadora Lilly Téllez reprochó que el morenista haya utilizado al departamento jurídico del Senado para denunciar a un ciudadano que presuntamente lo agredió durante un altercado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Desde tribuna, la legisladora panista advirtió que podría haber consecuencias legales contra el Jurídico del Senado si faltó a la verdad ante el Ministerio Público durante la presentación de la denuncia penal.

"No se pueden usar recursos públicos para defender intereses particulares, como los del senador Fernández Noroña. La agresión que dice que tuvo, si es que la hubo, no fue al Senado y usted no personifica al Senado. Nunca se querella a la institución cuando se increpa a un senador", subrayó.

Me conmueve que usted sea de piel tan delgadita ante el repudio del pueblo: Lilly Téllez

La panista llevó a la tribuna una caja de pañuelos desechables para que Fernández Noroña "pueda llevar su hipersensibilidad acompañado de unos kleenex de calidad".

"Porque me conmueve que usted sea de piel tan delgadita ante el repudio del pueblo", dijo.

Lilly Téllez explicó que el artículo 51 de la Ley Orgánica del Senado establece que la competencia federal en materia penal se da siempre y cuando el delito se haya cometido en el ejercicio de las funciones legislativas, "y usted, Fernández Noroña, no estaba trabajando, estaba botaneando en una sala VIP del aeropuerto y estaba en un evento partidista con rumbo a Saltillo".

"Advierto al Jurídico del Senado que de probarse que los hechos no sucedieron como el bellaco relató, ellos podrán ser penalmente sancionados por falsedad de declaraciones ante el Ministerio Público Federal.

"Desde esta, la máxima tribuna del país, le comparto a los ciudadanos y les ofrezco todo mi apoyo para que no se sientan intimidados por esta bola de prepotentes que abusan de su poder. Que ningún ciudadano mexicano se sienta intimidado por este prepotente que está atrás de mí", expresó refiriéndose al presidente del Senado.

Minutos antes, el senador Fernández Noroña condenó la toma "violenta" del salón del Pleno de la Cámara de Senadores, "poniendo en peligro la vida de senadoras y senadores, hiriendo a trabajadores, causando daños materiales y obligando a suspender por varias horas la sesión" en que se discutía la reforma judicial.

El legislador morenista afirmó que los medios de comunicación minimizaron estos hechos y justificaron la toma violenta del salón y recordó que él también fue agredido física y verbalmente por un ciudadano en el aeropuerto capitalino inconforme con la reforma judicial, quien "ha sido justificado, haciendo pasar su agresión como una manifestación y su condición como la de un pobre ciudadano víctima de la fuerza del Estado mexicano".