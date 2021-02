Gertz Manero es un servidor público profesional y honesto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República (FGR), es un servidor público profesional y honesto, asimismo señaló que se ha tenido una buena coordinación entre el gobierno federal y la Fiscalía para que los bienes que se incautan a la delincuencia organizada sean entregados al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

En conferencia de prensa, a la que asiste el titular de la FGR, el titular del Ejecutivo federal se dijo agradecido que el fiscal esté en la mañanera para dar a conocer lo que se ha incautado a la delincuencia organizada.

El mandatario indicó que su gobierno ha tomado la decisión de trasparentar lo que se incauta y a dónde se destina, algo que, aseguró, no se realizaba en sexenios anteriores.

"El día de hoy vamos a informar como lo hacemos siempre, vamos a dar a conocer cómo lo que recupera de las delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco se les entrega a las comunidades, a la gente, algo que no sucedía, se daba la noticia de que se confiscaban bienes, incluso de mostraban fotografías videos, pero no se informaban después a dónde iba ese dinero, que se hacían esos bienes, todo permanecía oculto", dijo el mandatario.

"Nosotros hemos tomado la decisión de trasparentar todo lo que se recupera y al mismo tiempo entregar esos bienes al pueblo, a la sociedad, por eso se creó el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). El día de hoy vamos a informar de lo que se ha obtenido, esto es lo que recupera la Sedena, la Marina, la propia FGR, y qué se ha hecho con esos bienes, con ese dinero, tanto en pesos como en dólares".

Y agregó: "Para esto es importante, todo lo que recupera, aunque sean entidades, dependencias del Ejecutivo federal, se tienen que entregar al ministerio publico que es el que custodio de estos bienes, es decir, todo se envía a la FGR y por eso está aquí con nosotros y nos da mucho gusto, el fiscal Alejandro Gert Manero porque, gracias a su actuación, por tratarse de un servidor público profesional, honesto, integro, hemos podido en el ámbito de nuestras competencias llevar a cabo una buena coordinación para que esos bienes que el ministerio publico resguarda se entreguen al Indep, que es una dependencia del Ejecutivo a mi cargo".