Gertz Manero sí tiene méritos académicos para ingresar al SNI: Conacyt

Luego de que la comunidad científica cuestionó y calificó como vergonzosa la decisión de permitir el ingreso del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, al Sistema Nacional de Investigadores y otorgarle el Nivel III, el máximo dentro de la institución, tras una queja interpuesta por el propio funcionario ante el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred), el Conacyt reitera su decisión y asegura que el funcionario sí tiene méritos curriculares e informa que recibirá el estímulo económico de 38 mil pesos, siempre y cuando acredite pertenecer a una institución académica.

A través de un boletín el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dijo que advirtió la existencia de 40 juicios relacionados con el Sistema Nacional de Investigadores. De éstos, cinco se presentaron en contra de actos presuntamente discriminatorios cometidos por las Comisiones evaluadoras del SNI. Por otro lado, añade, el 20 de agosto de 2020, el Conapred emitió la Resolución por Disposición 01/2020, en la que se determinó que el SNI, a través de sus Comisiones Evaluadoras, había excluido y discriminado a un investigador, es decir, Gertz Manero a quien, dice el Conacyt, se le negó "de manera reiterada el ingreso al Sistema".

Desde el año 2010, dice el Consejo, el fiscal general, había presentado 7 querellas en contra del SNI: 2 juicios de nulidad y 5 juicios de amparo. Así, explica el Conacyt, el Conapred le "ordenó" la evaluación del funcionario, "salvaguardando el derecho a la igualdad y no discriminación del agraviado, Dr. Alejandro Gertz Manero, con el propósito de garantizarle la reparación del daño. Al mismo tiempo, solicitó que se revisara de manera integral el Reglamento del SNI para asegurar esos principios y derechos para todas y todos los solicitantes".

Al tratarse de un caso "no previsto", el Conacyt sometió el caso a un "proceso de evaluación por pares, a través de una Comisión integrada por especialistas en Ciencias Jurídicas y en materia de Derechos Humanos". Dicha Comisión, segura el Conacyt, lo analizó de manera exhaustiva y determinó que Gertz Manero, "con tres doctorados en Derecho y autor de obras notables y con trascendencia significativa en el ámbito nacional e internacional, había recibido un daño reiterado y acumulado a lo largo de 10 años, por lo que éste debía ser reparado con la asignación del nivel SNI 3".

Asimismo el Conacyt indica que en atención a la resolución del Conapred, "eliminó del Reglamento del SNI todas aquellas categorías que propiciaban desigualdad y discriminación". El acuerdo por el que se reformó el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores fue criticado por miembros de la comunidad científica, quienes lo calificaron como discriminatorio, pues entre los cambios, se contempla la eliminación de los estímulos a investigadores de instituciones privadas.

Finalmente, el Conacyt indicó que mientras Gertz Manero no tenga reportada ante el SNI "una institución de adscripción como investigador, no recibirá ningún apoyo económico con motivo de su distinción como Investigador Nacional Nivel SNI 3".

Ayer viernes el Conapred aseguró, a través de un boletín, que "en ningún sentido" ordenó que el fiscal general ingresara al Sistema Nacional de Investigadores (SNI); tampoco decidió si su trayectoria académica cumplía con los méritos para ser parte del SNI, pues la decisión debía ser tomada estrictamente por el Conacyt. Los investigadores como Raúl Trejo Delarbre han dicho que resolución es inquietante, pues en el SNI hay procedimientos complejos sustentados en la exigencia académica, los cuales, si bien pueden ser discutidos, deben privilegiar los méritos comprobables de los aspirantes, de los cuales carece el fiscal.

Otros académicos, como Antonio Lazcano, sostienen que no se puede soslayar que Gertz Manero ocupa un cargo de alto nivel en la estructura del Gobierno de la República. "Sería un caso de influyentismo inadmisible. La evaluación es por pares, en este caso no se está haciendo y se está violentando el reglamento", dijo Lazcano.