Gimnasios pierden 45 mil empleos en pandemia; piden apoyos

La Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes (AMEGYC) informó que ante el cierre de actividades en Ciudad de México y Estado de México ha provocado la pérdida de alrededor de 45 mil empleos perdidos y representa 35% de los gimnasios cerrados en el país, con lo que el sector solicita apoyos similares a los otorgados a los restaurantes.

"Hasta ahora el Gobierno de la Ciudad de México ha decidido apoyar a otras industrias condonando el pago de impuestos. Al alzar la voz, otros gremios han obtenido un descuento de impuestos en enero. Mientras que nosotros al ser respetuosos de la autoridad no hemos recibido ayuda. Pedimos apoyo también", dijo el organismo.

La Asociación dijo que son aliados frente a la pandemia del Covid-19, al considerarse esencial en semáforo rojo, pues son sinónimo de salud.

"No obstante, hemos sido respetuosos de las medidas puestas en marcha por los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México para combatirlo, pero, este nuevo paro de actividades nos coloca en una situación sumamente complicada y mantenernos cerrados ha generado un impacto negativo en los empleos y en la salud de miles de mexicanos, así como pérdidas económicas", detalló.

Ante esto, el organismo dijo que los gimnasios están listos para manifestarse de manera ordenada.

"No abriremos nuestra industria sin el permiso correspondiente ni bloquearemos las calles, pero es necesario hacernos oír y estamos listos para manifestarnos de manera ordenada", añadió.

Recordó que desde julio de 2020, la AMEGYC estableció en todo momento medidas sanitarias, bajo los más estrictos protocolos de bioseguridad para el ingreso tanto en gimnasios como en clubes deportivos, basados en las recomendaciones de las autoridades, con el único objetivo de generar un entorno seguro y sano para el personal y los usuarios.

En tanto, explicó que de acuerdo a diversos estudios, en los gimnasios se generan 0.6% de los contagios de Covid-19, mientras que 73.84% de los contagios ocurren en reuniones sociales y en entornos familiares.?"Es por esto que hacemos un llamado a nuestras autoridades para que se nos apoye como a otras industrias y poder abordar una reapertura de operaciones, ordenada y respetuosa, que nos permita solventar la difícil situación en la que nos encontramos, para que nuestra industria no desaparezca", dijo.