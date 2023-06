Gira CNDH recomendación al Instituto Nacional de Migración por uso excesivo de fuerza contra mujer migrante

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL). - Al ser sometida por agentes migratorios, una mujer de nacionalidad hondureña, quien junto con su hija de 10 años, transitaba en octubre de 2022 por la carretera Acayucan-Las Tinajas, en Veracruz, resultó con fractura en un brazo. Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 78/2023 al Instituto Nacional de Migración (INM).

En un comunicado, el organismo que encabeza Rosario Piedra Ibarra expuso que tanto la mujer como su hija menor de edad, habían sido aseguradas de manera arbitraria y violenta en las inmediaciones de una caseta de cobro.

La investigación de la Comisión Nacional, reveló que en esos hechos los agentes del INM incurrieron en uso excesivo de la fuerza al realizar actividades de control migratorio.

Ese día, personal del INM del sexo femenino abordó el autobús en el que viajaban las víctimas, quienes, según consta en material videográfico que obra en el expediente de queja, se tornaron agresivas y comenzaron a jalonear e insultar a las personas en contexto de movilidad internacional para que descendieran del transporte e incluso presionaron a las personas menores de edad para obligar a sus padres a abandonar la unidad.

De acuerdo con el relato de la víctima, una agente la jaló para subirla a un vehículo del INM y la golpeó en la cabeza con una linterna y, posteriormente, "la apretó tan fuerte del brazo derecho" que le causó una fractura en el codo, mientras forcejaba para impedir que la separaran de su hija, a quien trasladarían en un vehículo diferente.

La CNDH determinó que el comportamiento de la víctima no ameritaba que las personas servidoras públicas implementaran el uso de la fuerza en su contra, toda vez que no estaba realizando ningún acto que pusiera en riesgo la integridad de otras personas y, por el contrario, debieron permitir que ambas víctimas fueran trasladadas en el mismo vehículo, con lo cual también se vulneró el interés superior de la niñez, ya que la persona menor de edad presenció las agresiones contra su madre.

El organismo también documentó que un agente de migración, quien se encontraba presente al momento de los hechos no brindó auxilio a la víctima y toleró el actuar de su compañera; mientras que otro servidor público omitió conducirse con la verdad sobre lo sucedido durante el aseguramiento de dichas personas al no reportar los hechos tal como sucedieron.

Además, el propio INM entregó a la CNDH información incompleta e imprecisa sobre lo ocurrido, lo cual, además de constituir un encubrimiento de actos violatorios de derechos humanos, representa un obstáculo a las labores de investigación desarrolladas por la Comisión Nacional.

La institución solicitó al Instituto Nacional de Migración otorgarles a las víctimas la atención médica, psicológica y medicamentos que requieran, además de efectuar los trámites necesarios ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que se les repare integralmente el daño causado y se les otorgue la compensación prevista en la normatividad correspondiente.

Asimismo, el INM deberá organizar actividades de capacitación en materia de derechos humanos al personal de la Oficina de Representación en Acayucan, Veracruz, así como colaborar en el seguimiento de la denuncia que la CNDH presente contra las personas servidoras públicas señaladas en la Recomendación y dar seguimiento a la denuncia presentada por la víctima ante el Ministerio Público por la probable comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público.

Presume INM que ha atendido casi 98% de quejas de CNDH. El Instituto Nacional de Migración (INM) afirmó que los derechos humanos son una filosofía, una rama del derecho, una política de Estado y una necesidad para la democracia.

En un comunicado, detalló que 4 mil 610 servidores públicos han estado matriculados en los cursos sobre los derechos humanos, a fin de velar por las garantías jurídicas, universales que protegen a los migrantes en forma individual y colectiva frente a las acciones que menoscaban las libertades fundamentales y la dignidad humana.

Destacó que el INM ha atendido 4 mil 593 (el 97.86 por ciento) de las 4 mil 693 quejas que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le remitió entre septiembre de 2018 y junio de 2023, mientras que las 100 quejas restantes se encuentran en proceso de trámite dentro del término legal para su seguimiento.

Del total de quejas recibidas, sólo 1.28 por ciento se convirtieron en recomendaciones para el instituto, y en atención a lo anterior, "prevalece la instrucción de proteger la dignidad, equidad, libertad y legalidad de las personas en movilidad humana".

El INM recalcó que ha recibido 105 medidas cautelares en el mismo periodo, las cuales han sido atendidas en su totalidad, estableciendo un mecanismo de coordinación y comunicación con la Quinta Visitaduría del Ombusperson nacional para su resolución inmediata.

Asimismo, ha recibido 119 solicitudes de información de la CNDH para la búsqueda de personas; de un universo total de 7 mil 104 en los sistemas informáticos del registro nacional migratorio, se han localizado 51 personas.