Giran orden de aprehensión contra Gilda Lozoya, hermana de Emilio

Un juez federal libró orden de captura contra Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene por el caso Agronitrogenados.

Por ello, la hermana de Lozoya tramitó un amparo para evitar ser detenida mismo que fue admitido por el Juez Octavo de Distrito en la materia quien no concedió ninguna suspensión, debido a que Gilda Susana Lozoya no la solicitó.

La orden de captura fue emitida el pasado 29 de octubre por el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte en cumplimiento a una sentencia de amparo dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal.

En septiembre pasado, los magistrados dejaron sin efecto la primera orden de aprehensión dictada contra Gilda Lozoya y ordenaron al juez subsanar vicios como la falta de fundamentación y motivación para justificar la necesidad de capturarla como forma de conducirla a juicio.

El juez Zúñiga repuso el procedimiento como le indicaron los magistrados y determinó volver a dictar la orden de aprehensión.

Debido a que Gilda Susana Lozoya no solicitó suspensión, la FGR no está impedida para ejecutar la orden de captura.

La FGR señaló a la hermana del ex director de Pemex como copartícipe del caso Agronitrogenados porque detectó que de junio a noviembre de 2012, la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad de Alonso Ancira, transfirió tres millones de dólares a una cuenta de Tochos Holdings de la cual Gilda Susana es beneficiaria.

Ese dinero, según la FGR, fue utilizado para la compra de una casa en la colonia Lomas de Bezares en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, propiedad de Emilio Lozoya.

De acuerdo con las pesquisas, dicha transferencia supuestamente fue el pago de un soborno para que cuando Lozoya llegara a la dirección de Pemex gestionara la autorización de la compraventa irregular de la planta chatarra de Agronitrogenados.

Actualmente Emilio Lozoya está vinculado a proceso por "lavado" de dinero en el caso Agronitrogenados, mismo que lleva en prisión domiciliaria.

Alonso Ancira está en proceso de extradición desde España a espera de que el Consejo Nacional defina si lo entrega o no a México.