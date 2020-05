GN investiga a elementos que extorsionaron a delincuentes

La Guardia Nacional informó que investigará "hasta sus últimas consecuencias" un presunto acto de extorsión de sus elementos desplegados en Sonora, difundido en un video que circuló en redes sociales.

A través de su cuenta oficial @GN_MEXICO_, la corporación señaló que mantiene firmes sus valores y principios, por lo que "los actos indebidos de algunos elementos en Sonora no representan a la institución y serán investigados hasta sus últimas consecuencias".

Advirtió que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no permitirá ni tolerará estos comportamientos, como el de los elementos captados en la grabación pidiendo dinero a un presunto delincuente apodado "El Cholo" a cambio de ya no molestarlo.

"La SSPC no permitirá estos comportamientos y por ningún motivo tolera hechos de corrupción ni acciones que estén fuera de la ley en este ni en otros casos; y los responsables serán llevados ante las autoridades competentes para que respondan administrativa y penalmente", puntualizó en Twitter.