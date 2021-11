Gobernador de Jalisco acusa abandono de proyectos turísticos por el Tren Maya

MÉRIDA, Yúc., noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- Luego de participar en la inauguración del Tianguis Turístico Mérida 2021, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, consideró que el destinar casi la totalidad del presupuesto federal del turismo al Tren Maya descuida otros proyectos importantes del sector turístico.

"Entendemos la importancia que tiene el Tren Maya, pero no se pueden descuidar otros destinos importantes, como el proyecto del libramiento de Puerto Vallarta, para el desarrollo de la costa alegre de Jalisco, una de las grandes apuestas del turismo de playa del país", expreso. Asimismo, emitió duras críticas por las reducciones presupuestales para el año 2022, que aprobaron la bancada de Morena y sus aliados.

Manifestó que en unos días se realizó una consulta popular para que los ciudadanos decidan si Jalisco abandona el pacto fiscal federal "porque Jalisco aporta más que muchas otras entidades del país, pero cuando se reparte el presupuesto salimos perdiendo". Declaró también que Jalisco está dispuesto a ayudar a los estados más pobres, "pero no a costa de nuestros propios intereses; no queremos salirnos del Pacto Fiscal, pero estamos listos para hacerlo si no hay una renegociación", advirtió.

Alfaro Ramírez lamentó que el presidente López Obrador y su partido Morena le falten al respeto al federalismo. "Es nuestra obligación defender los intereses de nuestro estado y recordarle al gobierno de la República que la unidad nacional se construye a partir del respeto a las partes", concluyo.