Gobernador pide tranquilidad ante violencia en norte de NL

El gobernador Samuel García Sepúlveda pidió tranquilidad a la población de los municipios del norte del estado, pues afirmó que se trató de un hecho fortuito la toma del rancho La Rumorosa, en el municipio de Villaldama, al que un grupo de sicarios del crimen organizado ingresó a principios de este mes y tras retener a una pareja de trabajadores, privaron de la vida y calcinaron los cuerpos del empresario ganadero Gustavo Levy igual que a su chofer que lo acompañaba.

El mandatario estatal comentó que, a raíz de este hecho violento, efectivos de Fuerza Civil y de la Guardia Nacional realizaron, previo permiso de los propietarios, un "barrido" para buscar en más de cien ranchos de municipios del norte de la entidad, como Villaldama y otros de la región, a supuestos integrantes de la delincuencia organizada; pero en ninguno encontraron malandrines.

El gobernador dijo lo anterior durante un evento que realizó en Salinas Victoria para supervisar avances en los trabajos de construcción de la carretera Monterrey-Colombia, donde señaló que su administración trabaja para blindar al estado contra los carteles de la delincuencia organizada, lo cual dará garantías de seguridad a todas las empresas que se están asentando en la entidad por los temas de geopolítica que hoy afectan a países de Asia y Europa, impulsando una tendencia que se conoce como el nearshoring.

García Sepúlveda dijo que se está trabajando a marchas forzadas metiendo turbo para construir infraestructura carretera que se dejó de hacer en los pasados sexenios, pues viene un crecimiento exponencial para los municipios de García, El Carmen, y Santa Catarina, entre otros que se localizan en el Valle de las Salinas en la llamada ruta del T-ME y que se beneficiará por el asentamiento de empresas que se están viniendo de países como China de la Unión Europea, y buscan llegar al mercado estadounidense.

"Hoy tenemos filas de empresas que quieren venir a Nuevo León, el año pasado presumíamos que abría una empresa trasnacional por semana y eso era un récord, bueno pues ahora ya me dijo el secretario de Economía que van a ser dos, y esta semana se abrieron tres", afirmó el gobernador.

Por otra parte, expresó ante alcaldes de la zona norte, que por información que recibió durante la Mesa de Seguridad realizada este viernes, "les puedo confirmar que el caso del rancho La Rumorosa fue un caso muy lamentable, pero fortuito".

Agregó que Fuerza civil y la Guardia Nacional han hecho una barrida, enviando destacamentos rancho por rancho y con permiso del propietario entran a asegurarse que no haya malandrines, "y de esa barrida que hicimos en dos semanas a ciento y pico de ranchos, no hubo ni uno que tuviera personas ilegales dentro".

Expuso que el gobernador "eso nos permite pedir a la gente de la zona de Lampazos, Sabinas, Salinas Victoria, Villaldama, que estén tranquilos, fue un hecho entre cárteles, afortunadamente"; pero la Guardia Nacional y Fuerza Civil los replegaron, "no nos hicimos locos, no los dejamos pasar y mandamos un mensaje muy fuerte de que Nuevo León se está blindando y que aquí no entran grupos criminales".

Pero no va a quedar en eso, hoy en la mañana ya diseñamos que vamos a tener cuatro destacamentos policiales con filtros fijos, torre y helipuerto, en carreteras que van hacia la frontera norte e incluso en la región citrícola, "para seguir lindando a Nuevo León, pues no hay grupo criminal que pueda con un destacamento".

"Y eso lo hacemos para seguir blindando Nuevo León, de lo que pasa en otros estados como Coahuila y Tamaulipas, para que todas las personas y empresas que inviertan en Nuevo León y exporten, puedan llegar al puente Colombia con carreteras nuevas, de concreto y seguras".

Expresó que, de este modo, "nunca más un nuevoleonés o un inversionista va a tener que desviarse a Tamaulipas o a Saltillo, con esto vamos a mandarle un mensaje al mundo, que nos estamos preparando para recibirlos, que estamos invirtiendo miles de millones de pesos en infraestructura y en seguridad".

Así, para que quienes lleguen en 2023 al estado, y se tarde un año, o año y medio en hacer una planta, sepan que, en 2024, 2025 que empiecen a exportar, ya Nuevo León va a estar blindado en seguridad, con carreteras de primer mundo y por eso "a trabajar juntos porque viene un boom económico y lo peor que podemos hacer es desaprovecharlo".