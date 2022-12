Gobernador sustituto de Puebla no podrá ser diputado ni funcionario

A-AA+

PUEBLA, Pue., diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- El gobernador sustituto que elija el Congreso del estado tras la muerte de Miguel Barbosa Huerta, ocurrida el 13 de diciembre, no podrá ser ni diputado en el cargo ni funcionario público.

Así lo advirtió la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien recordó que además de lo previsto en la ley sobre la sustitución de un gobernador ante la falta total, se deben de considerar los requisitos base de elegibilidad.

"Los requisitos son claros, no pueden ser funcionarios públicos de la federación, del estado y del municipio ni pertenecer, bueno, no tener un cargo en la fuerza armada ni tampoco pertenecer a ningún culto, como son los requisitos que son para gobernador o gobernadora por elección", dijo.

Otros requisitos son: ser mayor de 30 años y originario de Puebla.

Al asistir este miércoles al homenaje que se realizó a Barbosa Huerta en el Poder Legislativo, la panista expuso que por ahora no se han planteado nombres al interior y que deberán seguir el proceso de ley.

Sí bien reconoció que se tienen 30 días para sesionar de manera extraordinaria y votar por la designación de un nuevo gobernador sustituto, confió en que la elección se realice antes de que termine el año.

Con respecto a los votos necesarios detalló que deberá ser electo por mayoría simple, lo que implica contar con los sufragios de 21 de los 41 diputados.

Para la diputada que ha sido crítica al desempeño del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso, esta debe ser una oportunidad para ver por la estabilidad de Puebla.

Al respecto, recordó que la entidad ha padecido irregularidades en sus gobernantes desde el fallecimiento de la gobernadora electa en 2018, Martha Erika Alonso Hidalgo.