Gobernadores aceptan acuerdo nacional propuesto por AMLO

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, afirmó que no es función de los ejecutivos estatales involucrarse en asuntos electorales, cuando su misión es otra, responder a la sociedad y dejar que los partidos políticos desempeñen sus funciones y actividades inherentes.

Consideró conveniente la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para celebrar un acuerdo nacional en el que se confirme la vigilancia en cada entidad federativa para que no haya uso de recursos públicos ni apoyos a candidatos durante las elecciones.

Por su parte, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, celebró la voluntad expresa del presidente, e incluso propuso la firma de un acuerdo que elabore el INE, que cuenta con las facultades y los mecanismos para garantizar procesos electorales transparentes y democráticos.

"Celebro que exista voluntad para que este proceso sea uno de los más transparentes y limpios de la historia", respondió el gobernador, luego de recibir la misiva de López Obrador.

Martín Orozco asentó que es una persona que actúa siempre apegada a la ley, respeto a la Constitución y autoridades institucionales que los mexicanos han creado para defender los derechos y garantías de los ciudadanos.

López Obrador aseguró que envió una carta a los gobernadores para proponerles un acuerdo nacional para que no se intervenga en el próximo proceso electoral.

El titular del Ejecutivo federal llamó a los mandatarios locales a no permitir que se utilice el presupuesto público, ni que se apoye a ningún candidato de ningún partido y denunciar la entrega de dinero proveniente del crimen organizado o de cuello blanco.

El mandatario estatal celebró que se hayan endurecido las penas para castigar a los funcionarios que distraigan o hagan mal uso de los recursos públicos, en épocas electorales.

Chihuahua abierto al pacto si el Gobierno es transparente: Corral

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, afirmó que Chihuahua si le entra a la iniciativa de blindar los procesos electorales de influencias indebidas, pero además exhortó a transparentar el uso de recursos públicos de diferentes programas tanto los gobiernos estatales como el federal.

"Nosotros gustosos le entramos a un pacto por la neutralidad política y la transparencia en el uso de recursos públicos durante las campañas, estamos dispuestos a construir un acuerdo y un pacto que obligue, no solamente a los estados, sino también y particularmente al Gobierno Federal en ámbitos que a veces no son tan visibles".

Así lo mencionó Corral Jurado al ser cuestionado sobre la respuesta de Chihuahua al llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador para firmar un pacto de no intervención en las campañas y elecciones del próximo mes de junio.

El mandatario estatal aseguró que está de acuerdo en toda iniciativa que busque blindar los procesos electorales de influencias indebidas, intromisiones indebidas o, lo que es peor, el uso ilegal e ilegítimo de recursos públicos en apoyo de campañas electorales, "hay que tomarle la palabra al Presidente", expresó.

Enfatizó en la necesidad de que se analice la conducta de los gobiernos tanto estatales como federales, a fin de que estos se aparten del cabildeo directo en instancias electorales sobre asuntos de campañas, candidaturas, temas y decisiones de partidos políticos.

Javier Corral destacó que la respuesta de Chihuahua es clara y contundente, "estamos listos para trabajar con el Presidente y nosotros proponemos además transparentar los recursos, programa por programa, partida por partida".

Incluso aseguró que Chihuahua está dispuesto a abrir toda su contabilidad, presupuesto y todo lo que sea necesario, siempre y cuando el Gobierno Federal esté dispuesto a lo mismo.

"Estamos listos para ese pacto, Chihuahua puede abrir toda su contabilidad, presupuesto y todo lo que deba transparentarse y obviamente pediríamos lo mismo al Gobierno de la República", finalizó.

Ordaz Coppel dio a conocer que recibió, como el resto de sus homólogos de las entidades federativas, una carta del Ejecutivo federal en la que le propone sumarse a un acuerdo nacional para vigilar que no se desvíen recursos públicos a campañas y contribuyan a vigilar que candidatos reciban dinero ilícito.

Reiteró que los procesos electorales es tarea de los partidos políticos y sus candidatos y la función de un mandatario es distinta.