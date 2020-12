Gobernadores aliancistas exigen adquirir vacunas contra Covid

Los gobernadores de la Alianza Federalista se quejaron de la decisión del gobierno Federal de que ellos no podrán adquirir vacunas contra el Covid-19 y exigieron a la Federación rectificar para que ellos también puedan adquirir dosis para su gente.

A través de un mensaje en la red social de Twitter, los gobernadores federalistas insistieron en su llamado en el sentido en que mientras el gobierno Federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador no transparente el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid e informe cómo, dónde y cuándo tendrán acceso a ella todos los mexicanos, los estados deben poder adquirir vacunas vía Cofepris.

"La #AF sostiene que mientras el @GobiernoMX no transparente el Plan Nacional de Vacunación, para informar cómo, dónde y cuándo tendrán acceso a ella todos los mexicanos, los estados debemos poder adquirir las dosis vía @COFEPRIS, para dar a nuestra gente la certeza que necesita, postearon los mandatarios.

En un segundo mensaje, los integrantes de la Alianza Federalista dijeron que ante la incertidumbre que impera por la falta de información sobre la aplicación de las vacunas, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, adelantó que tomarán acciones para adquirir dosis de vacunas para sus entidades.

"Ante la incertidumbre que impera por la falta de información en el tema de las vacunas contra COVID-19, el gobernador @fgcabezadevaca en representación de la #AF, informó que tomaremos acciones en busca de adquirir dosis de vacunas para nuestros estados", explicó el mandatario estatal.