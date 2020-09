Gobernadores de la Alianza Federalista amagan con ir a tribunales si no les dan más recursos

Los gobernadores de la Alianza Federalista amagaron al gobierno federal: o se les da mayores recursos o recurren a la vía judicial.

Los 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista se reunieron este miércoles por la noche para analizar la propuesta de Paquete Económico 2021.

Este presupuesto, detalló el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tiene en términos reales, un aumento de 0.3% respecto al del 2020, pero a estados y municipios se les disminuye 5.5%.

Los gobernadores solicitaron ya una reunión con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, para ver la situación de cada entidad federativa.

"Hemos presentado la solicitud formal para tener un encuentro con el secretario de Hacienda, esperamos llegar a un acuerdo", señaló el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Los mandatarios estatales reprocharon que en el proyecto de presupuesto no se contemplan recursos para hacer frente a la pandemia del Covid-19 que aún continúa.

"Esperamos una pronta respuesta del secretario de Hacienda, para revisar estado por estado, de no haber una respuesta adecuada, nos reservamos el derecho de actuar por otras vías, básicamente la jurídica", advirtió el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

Con el proyecto de presupuesto, exhibieron, se quitan recursos a salud, seguridad pública, infraestructura carretera, el campo, entre otros.

"Noto qué hay claras señales de asfixiar, ahorcar a Estados y municipios", subrayó Aureoles.

Los gobernadores exigieron, además, que se respete el acuerdo que en su momento se hizo con la Secretaría de Seguridad federal: no politizar el tema de seguridad.

"Hoy el pueblo de Chihuahua estamos resistiendo un embate del gobierno federal que ha metido en el tema de seguridad pública", acusó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.