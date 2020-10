Gobernadores de Oaxaca y Puebla llaman a homólogos de oposición a la unidad y diálogo

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat aseguró que si bien respeta a gobernadores de la Alianza Federalista, que amagaron con romper con el Pacto Federal, estos son tiempos de unidad.

"Hoy son tiempos de unidad, respeto por supuesto todas las expresiones políticas de compañeros y compañeras gobernadores, pero nosotros estamos hoy poniendo como ejemplo a Oaxaca, en unidad y en coordinación damos resultados a la población".

En breve entrevista en Palacio Nacional, el mandatario oaxaqueño dijo que para este tipo de situaciones el mejor instrumento es la política para construir, siempre anteponiendo las coincidencias, dejando fuera las diferencias.

Al cuestionarle si se puede romper el Pacto Federal, en el escenario que el Ejecutivo no solvente los recortes al presupuesto de los estados, Murat Hinojosa evitó pronunciase.

"Eso es otro tema que no me ocupa a mí", dijo.

En contraste, comentó que el Oaxaca se trabaja de manera coordinada con la Federación con una inversión conjunta de 14 mil millones de pesos en obras de infraestructura.

"Hoy Oaxaca crece al 3% por cuarto año de manera sostenida, es el estado que más ha reducido la pobreza extrema, somos el tercer estado con mayor recuperación del empleo y estamos en semáforo amarillo", destacó.

Gobernador de Puebla exhorta a gobernadores al diálogo

El gobernador Miguel Barbosa Huerta, calificó de "tremendista" las declaraciones de sus colegas denominados federalistas y se pronunció por el diálogo, sin amagos ni trasfondos políticos.

Cuando fijó su posición, en conferencia virtual, el mandatario poblano respaldó la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que no es posible dejar el Pacto Federal.

Dijo que abandonar este pacto no depende de los gobernadores de oposición al Gobierno de México, y explicó las razones constitucionales y jurídicas.

Pertenecer al Pacto Federal no es asunto de una firma de inclusión o separación; cuando un gobernador es electo, forma parte de un sistema, de un Estado de Derecho, y ese sistema no funciona por voluntad.

Por lo que llamó a los mandatarios federalistas no confundirse, y exhortó al dialogo. Aseguró que se trata de gobernar en los tres órdenes de gobierno —federación, estado y municipios— con diálogo, sin amagos y sin trasfondos políticos.

Además, Barbosa Huerta les recordó a los gobernadores, que el Pacto Federal no es cuestión de voluntad, está contenido en la Constitución general de la República, así como en las constituciones particulares de cada estado; está contenido en las leyes que son aprobadas por las cámaras del congreso federal, y las locales.

Ningún gobernador puede declarar que se va a separar del Pacto Federal, tendría primero que desconocer las diversas constituciones, a través de un mecanismo que tampoco está previsto, aseveró.