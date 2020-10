Gobernadores de Veracruz, pactaron con el crimen, acusa Cuitláhuac García

El gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, denunció que los anteriores mandatarios "pactaron" con grupos delictivos, lo cual generó un incremento de secuestros.

"Los anteriores gobernadores pactaron con los grupos, hay que decirlo claramente, por qué tenemos esos niveles actualmente, porque los anteriores gobernador pactaron con los grupos delictivos", señaló.

El Ejecutivo Estatal afirmó que derivado de esos pactos, aún Veracruz ocupa los primeros lugares nacionales en incidencia de secuestros.

"¿Quién dejó entrar a Los Zetas?, ahí está, me leíste la mente, ¿quién dejó entrar al Cártel Jalisco Nueva Generación? Nada más para que veas, ahí está", dijo.

Y desconfió de las cifras dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) en el sentido de que la entidad es una de las dos que más secuestros reporta, ya que dijo "habría que verlo".

"No podía estar en los primeros, habría que analizarlo pero nosotros nos hemos comprometido a bajarlos y lo bajamos", agregó.

En cambio, presumió que su gobierno ha logrado disminuir en 50 por ciento el delito del secuestro, con el apoyo de la Fiscalía General de Veracruz.

"Cumplimos con el compromiso de que en dos años íbamos a bajar los niveles delictivos. Nos dejaron este legado, estuve señalando en varias ocasiones que el anterior fiscal solapaba a los secuestradores porque no los combatía, simplemente negociaba".

Además, advirtió que por enésima ocasión dará a conocer que el anterior fiscal Jorge Winckler Ortiz no combatía el delito y en cambio, "negociaba" con los secuestradores.

"Vamos a demostrar las cifras de cómo el anterior fiscal con su unidad antisecuestros no hacía más que negociar con los secuestradores y nunca los detenía. La Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado del estado obliga a que se debe combatir el secuestro, ahora con la nueva fiscal estamos obteniendo resultados, por eso baja el 50 por ciento de delitos. Cómo estaría antes con el anterior fiscal".