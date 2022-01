Gobierno analiza que farmacias vendan tratamientos contra Covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que el gobierno federal analiza la posibilidad de que farmacias puedan vender tratamientos contra Covid-19.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal indicó que mañana martes, durante el informe del gabinete de salud "El pulso de la salud" se informará sobre la adquisición de los tratamientos Molnupiravir, de Merck, y Paxlovid, de Pfizer, que ya fueron aprobados por Cofepris y "son efectivas cuando se apliquen a tiempo".

"Le voy a pedir que venga Alejandro Svarch, (titular) de Cofepris, mañana, que les dé más información sobre los dos tratamientos y la posibilidad de que se pueda vender en farmacias. Nosotros no queremos eso, eso se va analizar porque queremos que se mantenga el derecho del pueblo a la salud y que se entregue de manera gratuita, por eso los hospitales públicos, pero no queremos también me vayan a decir ´no hay´, ´que yo quiero comprar y me lo impide´. Lo vamos a analizar, a lo mejor no hará falta que se autorice para mercado privado, ya ven lo que hicieron algunos con las pruebas (Covid) ya los estaban vendiendo, eso no", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador indicó que decidió tomar durante su recuperación tras contagiarse de Covid miel con limón, paracetamol, agua y untarse VapoRub, a tomar un tratamiento antiviral.

"A mí me propusieron que yo me aplicara ese tratamiento son en un caso 40 pastillas, son cuatro cada 12 horas durante cinco días y se quita el covid. Se está recomendando que eso se aplique cuando hay molestias, síntomas graves, calenturas, sobre todo para gente mayor que tienen otras enfermedades, si no mejor con lo que se está tratando, lo que expliqué yo, yo opté por lo segundo y salí bien", explicó.

Aseguró que de aplicarse a dicho tratamiento a los seis días del contagio del paciente "ya en la prueba sale negativo, con ese tratamiento de cinco días se quita".