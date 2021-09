"Gobierno de AMLO es una fábrica de pobres", recrimina oposición

Al continuar con el análisis del Tercer Informe de Gobierno, diputados de oposición recriminaron la estrategia de la federación en materia de política económica, misma que sostuvieron, "es una fábrica de pobres". "En ningún país del mundo se utilizan los apoyos directos como mecanismo para lograr el crecimiento económico. Por eso, el gobierno más bien es una fábrica de pobres", recriminó el priista Brasil Acosta, mientras que de su misma bancada Ildefonso Guajardo sostuvo que en el país suman casi 40 millones de mexicanas y mexicanos que no pueden adquirir la canasta básica.

"Por eso no podemos dejar de señalar que el Tercer Informe de Gobierno no está reflejando una estrategia clara para atender estos retos", puntualizó. En el debate, la oposición reclamó 25 meses de caída consecutiva en inversiones; el cierre de micro, pequeños y medianos negocios; la pérdida de más de un millón de empleos formales; la cancelación de inversión en obra pública para las comunidades; y la eliminación del Ramo 23 y el Fondo Nacional de Desastres (Fonden), "por lo que hoy, los damnificados del cerro del Chiquihuite, los de Tula, Jalisco y Sinaloa, están desamparados".

Esmeralda Reza Gallegos, del Partido Acción Nacional, agregó que, en materia económica, Morena "lleva al país en picada". "A casi tres años de haber iniciado la presente administración, las políticas públicas del Gobierno Federal sólo han generado bajos índices, niveles de inversión, desigualdad social, falta de empleo, informalidad y quiebra de empresas entre 2020 y principios del 2021", reclamó. En tanto, Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, recordó que en 2020 el Producto Interno Bruto descendió en 8.5%, "realidad que evade el informe", dijo. "Ante un gobierno que, a tres años, y escudado en el nombre de los pobres, solo ha podido producir más y más pobreza, urge reconocer el tamaño de la calamidad real que atraviesa la nación y corregir el rumbo para atenderla", demandó.

En respuesta, el morenista Navor Rojas Mancera afirmó que la política de la Cuarta Transformación implica un cambio de régimen; "un cambio de régimen quiere decir un cambio de estructuras institucionales, burocráticas, incluso mentales. Y en ese cambio, en esa transformación lo que estamos viviendo hoy es un cambio de hacer política. La forma de hacer política cambió, señores y cambió para bien de los mexicanos. Eso que les quede claro", aseveró.

Enlistó que con este gobierno aumentó el salario mínimo y el poder de compra hasta en un 46.2%; que el mercado formal aumentó 10.9%; que para junio de 2021 se ha recuperado 98.8% de los empleos que se habían perdido antes de la pandemia; que se incrementó el número de pensiones y de apoyos sociales; y que no hay devaluaciones. "La recuperación económica en este país es un hecho. Tenemos un líder de la nación, tenemos un gran Presidente de la República, aunque les duela aquellos que están chillando y ladrando. Tenemos al mejor presidente de México", concluyó.