Gobierno de AMLO no ha fallado en nada, vamos a todo dar: Bartlett

Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró que, en un ejercicio de autocrítica, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no le ha fallado en nada a los mexicanos y manifestó que "vamos a todo dar".

Al llegar a Palacio Nacional para escuchar el informe del presidente López Obrador por su tercer año del triunfo electoral, el titular de la CFE aseguró que no han aumentado las tarifas de energía eléctrica.

-"En un ejercicio de autocrítica, ¿qué es lo que ha fallado el gobierno en tres años?", se le preguntó.

-"En un ejercicio de autocrítica, así muy autocrítica: Nada, vamos a todo dar", contestó.

Bartlett Díaz aseguró que no hay riesgo de apagones y afirmó que la CFE vive en un constante ataque porque "es la mejor empresa de México y hay quienes se quieren quedar con el mercado".

Sin embargo, reconoció que a la CFE "le hace falta mayor vibra, pero vamos muy bien".