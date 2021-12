Gobierno de CDMX analiza entregar pruebas Covid ante incremento de positivos

Ante el incremento de casos de Covid-19, el Gobierno de la Ciudad de México analiza la entrega de pruebas de auto aplicación para detectar el virus, las cuales consisten en un raspado nasal esto sin perder la información de las personas en caso de que salgan positivos.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que había disminuido la demanda de las pruebas para detectar el virus así como los lugares para realizarlas, pero que la siguiente semana se va ampliar el número de kioscos e implementar otro tipo de pruebas que ya se encuentran disponibles para su adquisición que no necesariamente requieren tanto tiempo para su aplicación.

En ese sentido, la secretaria de Salud (Sedesa), Oliva López Arellano, detalló que estas pruebas de autoaplicación serían por raspado nasal, y se está analizando cómo sería el seguimiento que se le daría a esta personas, pero que este lunes lo anunciarán.

"Si vamos a ampliar seguramente los Macro kioscos, teníamos uno por cada alcaldía seguramente no desplegaremos de inicio 16, estaríamos hablando de la mitad y también probando este tipo de nuevas pruebas que ya están aprobadas y que tienen utilidad de diagnóstico rápido, raspado nasal y con resultado rápido".

A pregunta expresa sobre si se dará las pruebas de raspado nasal a las personas para que ellos mismos se hagan la prueba, Oliva López comentó que justamente se encuentran valorando porque sería un cambio de la logística de los kioscos, "lo que no queremos perder es esa personas que se auto diagnostica y necesitamos captarla porque es lo que le da fortaleza a la Ciudad de México que tiene toda la información al día nominal de las personas que salen positivas", añadió.