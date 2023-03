Gobierno de NL advierte a Pemex por posible clausura de refinería

A-AA+

MONTERREY, NL., marzo 19 (EL UNIVERSAL).- El gobierno de Nuevo León, del emecista Samuel García, informó que no descarta la clausura de la refinería de Cadereyta, de Petróleos Mexicanos, luego de que han sido constantes las emisiones de gases nocivos a la salud en el área metropolitana de Monterrey.

En un comunicado, la administración del gobernador Samuel García explica que, pese a ser de injerencia federal, el estado tiene la facultad de cerrar la refinería de Petróleos Mexicanos.

Félix Arratia, secretario de Medio Ambiente en el estado, señaló que se puede llegar a una clausura, a pesar de que la refinería es de injerencia federal, con fundamento en el artículo 230 de la Ley Ambiental del Estado, el cual a la letra dice:

"Cuando se detecte alguna presunta irregularidad de competencia federal, y la Secretaría o los Municipios, según sea el caso, determinen la existencia de elementos suficientes para configurar una infracción a las disposiciones ambientales que correspondan, podrán aplicar por sí, las medidas de seguridad que resulten necesarias para proteger el equilibrio ecológico y evitar daños al ambiente, sin perjuicio de las facultades que a la Federación competen en la materia, y en un término no mayor a 2-días hábiles, pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad que corresponda y le remitirán copia de todo lo actuado; en caso de ser un asunto de competencia Municipal que atienda el Estado o viceversa, se actuará conforme al mismo procedimiento.

"La autoridad responsable deberá de hacer del conocimiento de la autoridad que haya detectado la irregularidad en primera instancia, las actuaciones subsecuentes, hasta su conclusión", dice el artículo citado por el comunicado.

En un video en redes sociales, el gobernador afirma que en redes sociales circulan videos alarmantes de la contaminación emitida por la refinería.

"Estoy pidiendo una reunión urgente con el director y estoy hablando con el Presidente", dice García.

Refiere que la falla se debe a unos compresores y esto "descontroló la operación de la planta catalítica. Vamos a poner sanciones fuertes", dijo el mandatario.

Según el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente en Nuevo León, la estación situada en Cadereyta ha reportado un incremento en las emisiones por las noches.

"Cada noche a partir aproximadamente de las 20:00 horas se intensifican las emisiones de la Refinería de Cadereyta. En especial durante esta época del año y debido a las condiciones meteorológicas prevalecientes, es muy obvio el impacto de sus emisiones que pueden observarse como se dispersan por el Área Metropolitana de Monterrey".

Y es que en el reciente inventario de emisiones se ha determinado que la Refinería de Cadereyta emite más del 90% de todo el dióxido de azufre que se emite en el Área Metropolitana de Monterrey. El dióxido de azufre es un gas que afecta la salud de la población de manera aguda en especial de las vías respiratorias, la boca y los ojos. Del mismo modo el dióxido de azufre es precursor de partículas PM 2.5 en específico de sulfatos. Los sulfatos representan alrededor del 20% de las partículas menores a 2.5 micras (PM 2.5).

La exposición a estas partículas por un largo plazo, dice el comunicado de Nuevo León, está vinculada a un incremento en la proporción de casos de enfermedades tales como la diabetes, enfermedades isquémicas del corazón, accidentes cerebro vasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón e infecciones respiratorias agudas; entre otras enfermedades.

¿Qué respondió Pemex al gobernador Samuel García sobre la refinería de Cadereyta?

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó en un comunicado que hoy, a las 13:09 horas, llevó a "paro seguro" una de las plantas de la refinería de Cadereyta.

"Este procedimiento, que se aplica de manera preventiva, generó —durante siete minutos— una columna de humo, cuyo contenido era 99% de vapor de agua y el 1% restante era remanente de hidrocarburo, lo que le dio coloración amarilla a la columna de vapor", dice Pemex.

"Derivado de lo anterior, se revisó el monitoreo del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (Sinaica), cuyos registros de las 14:43 horas no presentaron cambios con respecto a valores que tenían antes de la emisión del vapor, lo que permite confirmar que el evento no representó ningún riesgo para la población".