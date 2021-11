"Gobierno de NL ahorrará más de 4 mmdp que se perdían en zonceras"

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aseveró que su antecesor, Jaime Rodríguez Calderón, gastaba 4 mil 200 millones de pesos anuales "en zonceras, copetes y corrupción", recursos que su gobierno utilizará para realizar los grandes proyectos de su administración.

Agregó que al revisar todas las corruptelas y gastos superfluos que hubo en la anterior administración en muchas áreas, al grado que un secretario tenía a su servicio nueve camionetas blindadas cuyo arrendamiento se pagaba por hora, confirmó que es cierto cuando algunos dicen que sí hay lana en el gobierno, pero la tiran o se la roban, tal como sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. "Imagínense toda la obra que pudo haber hecho (Jaime Rodríguez) ya le dicen ahora 'El Vaquero', con cuatro mil 200 millones de pesos (por año), que mejor se fueron para hacer ricos a unos cuantos, no quiero sonar a AMLO; pero más o menos por ahí va", expresó Samuel García al regresar a las conferencias de las diez de la mañana, después de varias ausencias, donde precisó que ahora se pretende eliminar las de los domingos y dejarlas únicamente martes y jueves, para el tema del Covid-19 y lo que tenga relación con el mismo.

El mandatario estatal dijo estar muy contento porque el video que subió el miércoles para hablar sobre cómo se obtienen y se gastan los ingresos del presupuesto estatal, generó gran interés, en particular en lo que se refiere a los ahorros por cuatro mil 200 millones de pesos que pretende alcanzar el próximo año, en comparación con la gestión de Rodríguez Calderón. Expuso que tras escuchar las opiniones de la población, el sábado entregará el proyecto de Presupuesto 2022 al Congreso local, por lo cual estará subiendo a redes sociales información que tiene que ver con el gasto de los diversos programas y áreas de la administración para que el tema deje de ser exclusivo del círculo rojo del Congreso y el gobernador, ya que el dinero que eroga la administración es de todos los nuevoleoneses y todos tienen derecho a saber.

Dijo que por su profesión de abogado financiero, se la pasó con su equipo de las secretarías de Finanzas y Administración muchas tardes y noches, "desveladas", para revisar y eliminar todos los copetes, zonceras y corrupción que había en la administración de "El Bronco", donde detectaron que literalmente cuatro mil 208 millones de pesos se tiraron el último año, y hoy todavía en la mañana le informaron que en el Issteleón había la posibilidad de recortar otros 25 millones de pesos, de un copete que andaba por ahí en medicinas de Paracetamol.

Por eso, señaló que en el presupuesto de 2022 se realizarán recortes tajantes en distintas áreas para que no se vuelva a tirar ni un solo peso de los nuevoleoneses. Entre los recortes mencionó uno de 400 millones de pesos en el área de Salud, que cada año se robaban familiares del entonces secretario general de Gobierno (Manuel González), por cobro de servicios que nunca prestaban a los 58 mil trabajadores estatales y sus familias. Y además, dijo, la denuncia sobre el caso ya está en la Fiscalía.

A Servicios Personales se recortarán 696 millones de pesos y estimó que en la Unidad de Integración Educativa andan "flotando" otros 400 millones de pesos, mientras en Comunicación, la partida se reducirá en 40 por ciento. Sobre esto último señaló: "Nos anduvo presumiendo 'El Bronco', porque según él estaba peleado con todos los medios y que no le iba a dar ni un peso, a ninguno. Pero lo más increíble, había una lista de 60 proveedores, todos con igualas millonarias, más de la mitad no son de Nuevo León.

"Imagínense, 30 medios de comunicación que cobraban igualas millonarias al gobierno del estado, y sus razones sociales son de la Ciudad de México, de Yucatán y ni siquiera tiene presencia su folleto o su página en Nuevo León", precisó García Sepúlveda. Asimismo, señaló que la partida de Servicios generales se reducirá un 20 por ciento, mientras en. Materiales y suministros será de un 30 por ciento.

"Ahora resulta que ese gobierno gastó cientos de millones de pesos en mantenimiento, pero yo a donde voy las cosas están de mírame y no me toques, el Palacio, Gran Plaza, la Torre Administrativa, el Metro, por eso, mi primera instrucción fue, se le mete mantenimiento a todo lo que ponga en peligro una vida", afirmó el mandatario estatal.

Recalcó que en el gobierno de "El Bronco" se contrataban equipos de radio a tres veces su valor, pues los proveedores mentían diciendo ser los únicos franquiciatarios en el país. Asimismo, reprochó el servicio de la deuda siempre se contrató con los mismos bancos grandotes, que cobran tasas TIE más cuatro, que andan por arriba del nueve por ciento.

"Es increíble, hoy existen fondos, bancos internacionales que ya le prestan a estados y municipios con tasas muy por debajo del mercado, por ejemplo el banco que se creó a raíz del tratado de libre comercio entre México, Estados y Canadá, si le demuestras que es para proyectos verdes o de movilidad, la tasa es tres puntos menor que la de los típicos de México, concluyó el gobernador.