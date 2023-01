Gobierno de Sinaloa cubrirá 80 % del valor de autos siniestrados en "Jueves Negro"

A-AA+

CULIACÁN, Sin., enero 13 (EL UNIVERSAL).- El Gobierno de Sinaloa cubrirá a los propietarios de vehículos que fueron despojados y siniestrados durante los hechos de violencia del pasado "Jueves Negro", un 80 por ciento del valor de estos hasta por una cantidad máxima de 200 mil pesos, en los casos en los que las unidades no cuenten con seguros de siniestros y robo.

De acuerdo con un informe dado a conocer el lunes pasado en la conferencia semanal del mandatario estatal, se registraron un total de 250 robos de vehículos de diversas características y dimensiones, de los cuales 51 de ellos fueron incinerados para formar bloques en calles, avenidas y carreteras.

Las reglas de operación de este programa de ayuda a víctimas fueron publicadas para que los propietarios de unidades móviles que se vieron afectados en su patrimonio realicen los trámites correspondientes para recibir una compensación económica.

Acorde a la Ley de Atención y Protección a Víctimas en el estado, el ejecutivo estatal, Rubén Rocha Moya, emitió la reglamentación respetiva para iniciar la entrega de los apoyos económicos a las personas que perdieron sus vehículos, los cuales no contaban con un seguro.

En los lineamientos establecen que las personas físicas afectadas en su patrimonio y que no cuentan con seguros de sus unidades, iniciaran la solicitud de entrega de un apoyo equivalente al 80 por ciento del valor de su unidad, de acuerdo con la guía EBC, Libro Azul, vigente al mes de enero del 2023.

¿Qué documentos necesitan para obtener la ayuda?

Las víctimas de siniestros totales deberán acudir a la Dirección de Gobernabilidad Democrática, con copia certificada de la denuncia judicial del despojo, documento original y copia que acredite la propiedad del vehículo, constancias oficiales de estar al corriente del pago de las tenencias y de la tarjeta de circulación.

También deben entregar un escrito en el que manifiesten que, bajo protesta de decir verdad, su unidad siniestrada no contaba con seguro que ampare el robo y/o la pérdida total, así como la copia de su credencial de elector y el comprobante de domicilio

Las instancias receptoras serán las encargadas de evaluar y verificar la procedencia de cada caso y una vez que se valide, se notificará a la Secretaría de Administración y Finanzas del estado para que libere el pago respectivo a la víctima del daño total de su unidad.