Gobierno federal colabora por caso de jóvenes asesinados: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el secuestro y posterior asesinato de los hermanos Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto González Moreno en Guadalajara Jalisco, y aseguró que el gobierno federal está ayudando a las autoridades estatales en este caso.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que Jalisco y Guanajuato son dos estados con altos índices de violencia, por lo que recomendó que no se permita que delincuentes o representantes de delincuentes ocupen cargos públicos.

"Es muy lamentable todo lo que es violencia, lo reprobamos, no lo deseamos, nos afecta, nos duele, sobre todo por las víctimas y sus familiares, en el caso de los jóvenes de Jalisco es un hecho muy lamentable. Estamos ayudando al gobierno de Jalisco, es donde más elementos de la Guardia Nacional tenemos desplegados en Jalisco y en Guanajuato, porque son dos estados donde hay mucha violencia".

En Palacio Nacional, el mandatario federal recomendó a los gobiernos municipales y estatales que no se permita la vinculación de la delincuencia con las autoridades.

"Estamos trabajando para ayudar a los gobiernos de los estados, y estamos haciendo la recomendación a los gobiernos locales, municipales, estatales de que no se permita la vinculación de la delincuencia con las autoridades, porque ese ha sido un problema", dijo el presidente.

"Se fueron creando relaciones de complicidad entre las autoridades y la delincuencia, y eso ha agravado mucho las cosas en los dos estados. Bueno, en Jalisco lamentablemente asesinaron al exgobernador de Jalisco; en Guanajuato lo mismo con autoridades".

"Entonces tiene que separarse por completo la autoridad de la delincuencia. No permitir que delincuentes o representantes de delincuentes ocupen cargos públicos, y que no haya contubernio ni venta de plazas, todo eso que fue creando y que hace mucho daño. Vamos a seguir trabajando con eso", agregó.