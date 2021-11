"Gobierno federal está preparado para recibir cuarta ola de Covid-19", asegura director del ISSSTE

El director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, reconoció que sí se prevé una cuarta ola de Covid-19 en México durante la época decembrina, sin embargo, sostuvo que el gobierno federal está preparado para atender ese escenario.

Durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, recordó que cuentan con 114 hospitales listos para reconvertir, además se cuenta con las vacunas suficientes para completar los esquemas de inmunización.

No obstante, el funcionario federal pidió no bajar la guardia y seguir aplicando la sana distancia, el uso de cubrebocas y el resto de los protocolos establecidos durante la pandemia.

"De acuerdo con la Secretaría de Salud hay un control del virus, pero no omitimos la preocupación de que pueda haber una cuarta ola ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir con las medidas sanitarias", indicó.

El titular del ISSSTE destacó que a diferencia del inicio de la pandemia, actualmente existe un mayor conocimiento del virus. "Esto nos ayuda porque los propios trabajadores de la salud tienen más información, tenemos mejores equipos de protección".