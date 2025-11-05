Gobierno federal va por iniciativa contra el acoso en los estados

Tras anunciar que presentó una denuncia por el acoso que sufrió mientras caminaba en el Centro Histórico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que es necesario discutir la iniciativa para que sea un delito federal.

"Se ha avanzado, porque esto se ha hecho visible desde hace mucho tiempo por las mujeres, muchos movimientos de mujeres en el país y gobernantes que hemos buscado facilitar estas denuncias a las mujeres, pero sigue siendo un problema.

"Entonces sí necesitamos discutir, y no solo la iniciativa de la Presidencia que sí la vamos a enviar, o a colectivizar con todos los gobernadores, porque es un delito del fuero común, no es un delito federal", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 5 de noviembre en Palacio Nacional.

"Es fundamental que hagamos una revisión", externó a los gobernadores y a las gobernadoras.

La titular del Ejecutivo federal indicó que instruyó a la titular de la Secretaría de Mujeres, Citlalli Hernández, que revise toda la legislación que tiene que ver con el acoso.

Aceptó que las mujeres que deciden presentar denuncia se enfrentan a un procedimiento "cansado" y revictimización.

Al contar que sufrió acoso en el transporte público cuando era estudiante, reiteró que como Presidenta debe tomar acciones para mandar el mensaje de que las mujeres y niñas se sientan libres y seguras en el país.

Contó que gobernadoras, legisladoras, amigas, compañeras y familiares se comunicaron con ellas para expresarle solidaridad.

"No pienso reforzar la seguridad", insistió la mandataria federal. Apuntó que mientras no haya una alerta contra su seguridad, seguirá encontrándose contra las personas.

Descartó que este hecho sea un montaje, como se comentó en redes sociales.

- Conago opina sobre acoso que sufrió Claudia Sheinbaum

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) condenó enérgicamente el acoso que vivió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este martes mientras caminaba en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Las gobernadoras y gobernadores que integran la Conferencia Nacional manifestaron su respaldo, solidaridad y respeto hacia la mandataria federal.

Por medio de un comunicado, llamaron a la ciudadanía y a las instituciones a unir esfuerzos para "construir un México libre de violencia contra las mujeres" y enfatizaron que la violencia de género, acoso y misoginia no tienen cabida en nuestra sociedad.

"Cualquier intento de intimidar, denigrar o violentar a una mujer, sin importar su posición o ideología, atenta contra los principios democráticos, el respeto y la igualdad que todas y todos debemos defender", afirmaron.

Los integrantes de la Conago aseveraron que hechos como lo ocurrido con la Presidenta, recuerda la importancia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, "herramientas fundamentales para proteger la integridad u privacidad de las mujeres".

Reafirmaron su compromiso con la defensa de derechos de las mujeres y afirmaron que continuaran defendiendo a cada mujer del país.

"Una agresión contra una mujer es una agresión contra todas. Porque la dignidad, respeto y la paz deben prevalecer encima del odio y la intolerancia. Seguiremos unidas, firmes y sororas, defendiendo a cada mujer de México", concluyeron.

- Morena condena acoso contra Sheinbaum

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena, encabezado por Luisa María Alcalde, expresó su rechazo contra el acoso sexual cometido en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mientras se dirigía a una actividad pública.

"Este hecho constituye una agresión directa no solo hacia la primera mujer que encabeza el Poder Ejecutivo Nacional por decisión del pueblo, sino hacia todas las mujeres de México, que todos los días enfrentan el hostigamiento, la violencia y la impunidad", señaló en un pronunciamiento.

Subrayó que el acoso sexual es violencia, y en la Ciudad de México es un delito.

Por ello, respaldó su llamado a revisar los marcos legales estatales y a emprender una campaña nacional por el respeto y la dignidad de las mujeres.

"Lo que ocurrió no es un incidente aislado; es el reflejo de una cultura machista que persiste y que debe erradicarse con justicia, educación y compromiso institucional", afirmó.

También rechazó que algunos medios de comunicación y personajes de la oposición hayan intentado banalizar, justificar o lucrar políticamente con este hecho, utilizando las imágenes para crear una revictimización.

"Desde Morena expresamos nuestro respaldo absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Su serenidad y su firmeza demuestran la autoridad moral de un liderazgo que no responde con odio, sino con justicia, con inteligencia y con dignidad. Defender hoy a la Presidenta es defender el derecho de todas las mujeres a vivir sin miedo", subrayó.

"En la Cuarta Transformación no retrocederemos ante el machismo ni permitiremos que la misoginia, venga de donde venga, se normalice en la vida pública", manifestó.