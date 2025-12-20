Gobierno mexicano envía a Cuba más combustible

La Habana.- Dos buques procedentes de México con un total de 80.000 barriles de combustible van a llegar en días a Cuba para contribuir a aliviar la crisis de apagones en la isla, según datos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

Las dos naves aportarán hidrocarburos a Cuba en un momento crítico para la isla, que sufre cortes eléctricos de 20 o más horas diarias en amplias zonas de su territorio y ante la duda de que Venezuela, por la presión militar del gobierno estadounidense , pueda mantenerse como su principal proveedor de petróleo.

Los barcos son el Ocean Mariner y el Eugenia Gas, ambos con bandera de Liberia.

Éste último se encuentra ya circunnavegando la isla de Cuba por su costa norte, rumbo al puerto de Moa tras cargar en el complejo Pajaritos de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), al sur del país norteamericano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El otro buque, por su parte, aún estaría cargando en estas mismas instalaciones industriales mexicanas para viajar a continuación hacia Cuba, de acuerdo siempre con los datos de seguimiento de buques del Instituto de Energía.

Los 80,000 barriles que envía Pemex suponen algo más del déficit de crudo de la isla de un día. Cuba precisa alrededor de 110.000 barriles para sus necesidades energéticas básicas, de los que unos 40.000 provienen de la producción nacional.

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, el 60 % del combustible que se consume en la isla es importado. Y del total que precisa el país, el 65 % es para alimentar a las termoeléctricas del país.

Según varios estudios independientes, cerca de la mitad de las necesidades de combustible de Cuba son cubiertas gracias a la importación de crudo de Venezuela, México y, en mucha menor medida, Rusia.