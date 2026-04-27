Gobierno México convoca al simulacro nacional 2026 con enfoque en mascotas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- El próximo miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026, un ejercicio que busca reforzar la capacidad de respuesta ante una emergencia sísmica en todos los estados del territorio mexicano.

En México, la cultura de la prevención frente a desastres naturales se refuerza a través de ensayos que permitan a los mexicanos y a las autoridades fortalecer las capacidades de reacción ante la eventualidad de un sismo en el país.

Por ello, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, convoca a instituciones públicas y privadas a participar, registrando sus inmuebles en la plataforma digital.

¿Cómo participar en el simulacro con mi mascota?

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Con el paso del tiempo, las familias y dueños de mascotas han sabido implementar distintas medidas de protección que aseguren el bienestar de sus animales de compañía, como lo son perros y gatos, garantizando su supervivencia ante posibles desastres imprevistos.

De acuerdo con la Guía de Plan Familiar de Protección Civil, en caso de cohabitar con gatos, perros o algún otro animal doméstico que se encuentre libre, deberás llamarlo para evacuar o resguardarlo en una zona de menor riesgo, incluyendo a cada ejemplar en el plan familiar.

Por otro lado, el especialista Fausto Reyes Delgado, del Hospital Veterinario UNAM-Banfield, explica que durante un sismo es esencial que las mascotas lleven un collar con placa de identificación que incluya nombre, número telefónico y su Registro Único de Animales de Compañía (RUAC).

Asimismo, el experto hace la recomendación de utilizar productos a base de feromonas, que contribuyan a la calma y tranquilidad de los ejemplares, únicamente en caso de que presenten síntomas de estrés o alteración frente a la situación inusual.

También es importante que las mascotas se acostumbren a la transportadora, facilitando su entrada y salida en caso de emergencia. También es importante que mantenga la calma ante el sonido que emite la alerta sísmica, con el objetivo de evitar temblores, intentos de fuga o ladridos.

Otro punto clave consiste en la asignación de un espacio seguro y cómodo dentro del hogar para tu mascota, identificando los lugares donde tu mascota se esconde en casa, según lo recomendado por el entrenador de perros Jason Cohen para The New York Times.

De acuerdo con el portal digital Best Friends, en septiembre de 2017, decenas de animales se extraviaron en las primeras horas posteriores al sismo. No obstante, gracias a iniciativas como "Mascota Sismo" de la diseñadora Nelly Mercado, el 40% logró reunirse nuevamente con sus familias.

¿Qué llevar en la mochila de emergencia para mi mascota?

Además, es indispensable añadir ciertos elementos clave en tu mochila de emergencia o kit de desastres, tales como:

Alimento y agua para al menos 5 días.

Un plato portátil, cobija, juguetes u objetos que ayuden a disminuir el estrés.

Medicamentos que sean necesarios

Una copia de su cartilla de vacunación, historial clínico y documento de identificación.

Una correa o arnés resistente que facilite su traslado.

Fotos del animal en caso de extravío.

Finalmente, es esencial poner en práctica rutas de evacuación alternativas, planificar posibles escenarios de desastre y, sobre todo, mantener la calma en este tipo de situaciones. También puedes consultar refugios cercanos a tu localidad donde tu mascota pueda alojarse en caso de emergencia.