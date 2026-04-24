Gobierno operará el Tren suburbano

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el tren que conectará Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, llevará por nombre Tren Felipe Ángeles y será operado en su totalidad por el gobierno federal.

Durante su conferencia matutina, explicó que este proyecto ferroviario, que forma parte de la ampliación del sistema suburbano en el Valle de México, pasará de un esquema de operación privada a uno público, tras alcanzar un acuerdo con la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).

Se pudo observar que la terminal del tren, ubicada al interior del AIFA, ya cuenta con una nueva señalética, que anteriormente tenía el logotipo del Tren Suburbano que corresponde a la empresa Ferrocarriles Suburbanos.

Sheinbaum Pardo destacó que la transición se realizó "de común acuerdo con CAF", empresa que participaba en la operación del servicio.

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Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), anunció que también se alcanzó un acuerdo con Omnitren para que el tren pase "a manos del pueblo".

Detalló que este proyecto ferroviario será operado por el Fondo Nacional de Infraestructura, además que garantizó seguridad y servicio de calidad para todas las personas usuarias.