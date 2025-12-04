Gobierno pide evitar más bloqueos de productores tras aprobación de Ley de Aguas Nacionales

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Aguas Nacionales, que fue enviada al Senado, la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que los planteamientos de los productores del campo fueron tomados en cuenta.

Además, reiteró que "no existe razón para los bloqueos en los puentes de la Frontera Norte por parte de productores agrícolas de Chihuahua".

"Ante las afectaciones a la ciudadanía, la interrupción de actividades esenciales y el impacto en el tránsito de personas y mercancías, la Segob hace un llamado a quienes participan en estas protestas a evitar daños a la población y permitir el paso de servicios de salud, insumos y productos indispensables para la vida cotidiana y la economía de las familias", dijo.

Al insistir en que mantiene la apertura permanente al diálogo, la Segob apuntó que habrá mesas permanentes para atender las dudas que puedan surgir posteriormente a la discusión de la Ley que se desarrolla en el Senado.

"El Gobierno de México aclara que de ninguna manera se retirarán concesiones de agua", dijo Gobernación a cargo de Rosa Icela Rodríguez.

La Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) subrayaron que la intención de enviar la iniciativa de ley "es evitar el acaparamiento y garantizar una distribución equitativa del agua".

Tras la aprobación de la Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados que fue enviada al Senado, productores y transportistas acusaron "traición" de legisladores y legisladoras, de quienes difundieron sus contactos, redes sociales e imágenes con la expresión "se busca".

El Movimiento Agrícola Campesino, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano exigieron "un diálogo real" con el gobierno de México y pidieron el cese inmediato de la intimidación.

"El sector agrícola y de transporte de México alza la voz para denunciar la represión y las injusticias contra los agricultores que protestan pacíficamente. Exigimos el cese inmediato de la intimidación y la apertura de un diálogo real con el Gobierno de la República. La raíz del problema: La nueva Ley General de Aguas", expresaron.

Reiteraron su rechazo a la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales porque, dijeron, centraliza el control ya que fortalece la rectoría estatal, "lo que elimina la certeza jurídica sobre nuestras concesiones de agua".

Indicaron que criminaliza a productores porque modifica el régimen de concesiones y crea nuevos "delitos hídricos" que, según los agricultores, "nos exponen a la criminalización por intentar operar".

"Niega certeza al campo: Elimina la libre transmisión de títulos de concesión entre particulares, afectando el valor de nuestras tierras y la capacidad de heredar nuestro patrimonio", señalaron.

"¡No es un privilegio, es nuestro derecho al agua para garantizar la Soberanía Alimentaria de México!", expresaron productores y transportistas.