Gobierno se deslinda de conflicto de UDLAP

El gobierno del estado, que encabeza el mandatario Miguel Barbosa Huerta, no tiene ni ha tenido nunca la posesión del campus y no es parte del conflicto legal de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

También responsabilizó a la doctora Cecilia Anaya Berríos de mantener la decisión de no reactivar la vida académica al interior de la universidad para el regreso presencial a clases.

En el diálogo que tuvo una comitiva de estudiantes de la UDLAP con los secretarios Ana Lucía Hill Mayoral, de Gobernación; Melitón Lozano Pérez, de Educación, y la subsecretaria de Educación Superior, América Rosas Tapia, los servidores públicos reiteraron que el control administrativo de la universidad se encuentra a cargo de la doctora Anaya Berríos.

De la misma manera, precisaron a los estudiantes que es la doctora Anaya Berríos quien ha mantenido la decisión de no reanudar las clases presenciales al tener cerrada la universidad.

Por ello, el gobierno poblano hace un llamado a la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla para que no se contamine la vida académica con el proceso judicial, el cual sigue su curso ante las instancias correspondientes.