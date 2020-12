"Gobierno, un conjunto de luces y sombras"

El presidente electo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, reconoce que enfrentará grandes retos durante lo que será su gestión, en medio de una crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19.

El nuevo representante del sector patronal del país, quien asumirá el cargo desde el próximo

1 de enero, reconoce que México atraviesa por un momento complejo, con una economía que se estima que se contrajo 9% en 2020, con miles de empleos perdidos y de ellos sólo una parte han sido recuperados.

Sin embargo, Coparmex buscará dialogar con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con la intención de encontrar las respuestas que necesita el país, en busca del crecimiento y el desarrollo.

El reto es mayor con la pandemia del Covid 19. Como nuevo presidente de la Coparmex, ¿cómo lo visualiza?

El reto es generar otro millón de empleos, es algo grande para las empresas. Y el llamado que hacemos es que todas aquellas que puedan seguir trabajando desde casa lo sigan haciendo, y las que tienen que laborar personalmente, que cuiden estrictamente los protocolos, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, la toma de temperatura, el cuestionario a los trabajadores todos los días para poder detectar casos positivos, asintomáticos, y que con esto podamos evitar más contagios.

Estamos ante una segunda ola de contagios a escala mundial, no sólo en México. Vemos que Alemania cerró dos semanas toda la economía, Chile está en toque de queda, Francia y España han metido más restricciones. Tenemos que ser responsables para cuidar la salud de los trabajadores, al igual que la salud de las empresas. No podemos darnos el lujo de volver a cerrar la economía.

¿Cómo trabajarán la Coparmex y el gobierno?

De nuestra parte, buscaremos el diálogo. Como país tenemos grandes desafíos y consideramos que es tiempo de colaborar, de buscar los consensos, de encontrar respuestas que requiere el país, desde luego con mucha responsabilidad, y también con la actuación que debe hacer cada una de las empresas.

Como Coparmex, reconoceremos los aciertos del gobierno, pero también señalaremos los actos que nos parecen que no van en la línea, pero siempre con propuestas.

¿Se reunirá con el presiden- te Andrés Manuel López Obrador?

Buscaremos ese diálogo, esperemos que se pueda dar, de alguna manera trasmitirle que estamos para ayudarle porque tenemos un objetivo común, de tener un mejor México. Esto se puede lograr cuando colaboramos con el gobierno, hay temas que el gobierno no puede resolver solo.

¿Cómo califica el trabajo del gobierno federal?

Hay luces y sombras, como en todo. En algunos temas coincidimos, en otros diferimos. Sabemos que no pensamos igual, y creo que es bueno, porque cuando se piensa igual no se enriquecen las ideas, ni las propuestas. Con el diálogo estaremos aportando nuestro punto de vista, como para subir el salario mínimo. En la Coparmex lo hemos venido impulsando desde la administración anterior, no hubo respuesta, luego que el salario mínimo había sido usado para otros propósitos, como era el pago de servicios, de créditos hipotecarios, y esto hizo que se estancara.

El objetivo es llevarlo a la línea del bienestar familiar. Hemos avanzado muy bien en los primeros dos años, pero es importante no perdernos, que a la hora de subir el salario no desaparezcan algunas empresas. Se perdieron un millón de micro y pequeños negocios por la pandemia, tenemos que cuidar todo eso.

Coincidimos también cuando el gobierno dice que "primero los pobres", pero diferimos en la manera de aplicarlo, y qué bueno que haya programas sociales para ayudar a adultos mayores, a personas con discapacidad, a los jóvenes para que tengan becas.

Como país, llevamos muchos años con programas sociales en los que damos dinero a la gente y no necesariamente les ayudamos a salir de su condición de pobreza. Debemos tener programas en los que sí se dé dinero, pero que se les ayude a salir de su condición.

Cuando también el gobierno habla en la lucha anticorrupción, claro que estamos de acuerdo. En Coparmex iniciamos desde antes de esta administración la lucha contra la corrupción, con organizaciones, en alianzas con organizaciones civiles y planteamos la ley 3 de 3, que es la primera iniciativa ciudadana que se convierte en ley, y que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción; hay coincidencia en los objetivos, no necesariamente en las estrategias para implementarlos.

¿La salida de Alfonso Romo afecta la relación que tienen con el gobierno?

Desde la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo fue una línea de comunicación para muchos temas que llevamos los empresarios, pero no fue el único medio. Como Coparmex y las demás organizaciones empresariales tenemos comunicación directa con las distintas secretarias de estado, hay diálogo muy frecuente con ellas.

No era el único medio, pero sí muy importante, y consideramos que debe existir contacto con los grupos empresariales, con el sector productivo del país, y éste se seguirá dando a través de la misma estructura del gobierno.

¿Cómo se percibe la llegada de Tatiana Clohuthier a la Secretaría de Economía?

Tatiana es una persona inteligente, que sabrá rodearse de economistas que le ayuden en esa parte. Ninguna persona sabe de todo, pero cuando logras armar un equipo con gente experta en cada uno de los temas, lo importante es que sepas coordinar, liderar ese equipo.

Tenemos la expectativa que puede realizar una gran labor como secretaria de Economía. Estaremos colaborando con ella para lograr la reactivación económica. Hay propuestas sobre la mesa de cómo se puede lograr.

¿Apoyan la iniciativa que presentó el presidente López Obrador sobre outsourcing?

Cuando se lanzó la iniciativa de prohibir completamente la subcontratación, nos manifestamos en contra, porque consideramos que es un mecanismo que da flexibilidad a las empresas y esto ayuda a la competitividad del país. Coincidimos con el gobierno en la necesidad de estudiar más a fondo esta iniciativa, y tenemos tres meses para mantener el diálogo con las autoridades.

Creemos que hay otros mecanismos de subcontratación que también se deberían aprobar, porque ayudan al desarrollo del país, pero en todos los casos una de las razones del gobierno para impulsar esta iniciativa es la defensa de los derechos de los trabajadores, y estamos de acuerdo en que se les respete su antigüedad, prestaciones y que no se les despida en diciembre para recontratarlos en enero.

Hay dos objetivos, uno de ellos es el respeto al derecho de los trabajadores. Afortunadamente, la mayor parte de las empresas que utilizan el esquema de respeta a los trabajadores, y el segundo que tenemos que cubrir es cuidar la competitividad del país.

Bajo estos dos objetivos podemos seguir dialogando con las autoridades de la Secretaría del Trabajo y con el gobierno federal para encontrar el mejor esquema. Entonces, no es prohibir el outsourcing o subcontratación, sino regularlo, y hay la confianza de que estos tres meses que tenemos son para llegar a un acuerdo.