Golpean a hombre por ser gay en restaurante de Polanco

En redes sociales circula un video con el que se denuncia que en un restaurante de Polanco, entre varios hombres golpearon a otro solo "por ser gay".

De acuerdo con el usuario @ChilangoChef, la madrugada del sábado, entre 10 sujetos golpearon a su amigo y le rompieron el pie.

En el video se observa a un hombre inmóvil en el piso, mientras que los presuntos agresores se van del lugar.

De acuerdo con otros usuarios, que serían amigos de la víctima, no sólo lo golpearon a él, sino también a su pareja.

Al respecto, el restaurante La Casa del Pastor, donde ocurrieron los hechos, emitió un comunicado en el que reprueban los actos de violencia y de discriminación. También, se deslindan del hecho ya que señalan, su personal no estuvo involucrado y al contrario, brindaron atención a los afectados

"Reprochamos cualquier tipo de violencia y discriminación, ya que nuestros restaurantes son espacios abiertos para todas las familias, amigos y compañeros de trabajo.

Dejamos en claro que nuestro personal en turno no tuvo ninguna relación, más que para dar atención a los comensales involucrados. Desde el primer momento hemos colaborado con las autoridades correspondientes para facilitar el esclarecimiento de lo ocurrido, por lo que continuaremos en estrecha colaboración para lo que se pudiera requerir".

Se desconoce si los responsables fueron detenidos.