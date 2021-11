Gómez Urrutia prepara denuncia contra empresario

El senador Napoleón Gómez Urrutia anunció que presentará una denuncia penal contra el empresario Alberto Bailleres, a quien acusa de haber pagado a un grupo de "golpeadores" que irrumpieron violentamente el miércoles pasado en un acto en Zacatecas, donde presentaría su libro "Triunfo de la Dignidad".

En conferencia de prensa en el Senado, Gómez Urrutia calificó ese ataque como vergonzoso y exigió que se investigue y castigue, ya que, advirtió, no puede quedar impune.

"Tuvimos una agresión de un grupo de gorilas, de gángsters, de golpeadores, de porros pagados y enviados por la empresa Grupo Peñoles, de Alberto Bailleres González".

Acusó también que "el títere" que utilizaron para manejar a estos golpeadores es el exdiputado federal Carlos Pavón, a quien, dijo, le apodan "La Marrana".

"Es una vergüenza que estos empresarios, en pleno siglo 21, se comporten de esta manera. Queremos denunciar estos hechos. No se vale que con esto traten de evitar la transmisión de las ideas, la difusión de un libro, porque les preocupa y les afecta. La verdad son actos que deben investigarse y castigarse hasta las últimas consecuencias y los vamos a denunciar. Esto no puede quedar en la impunidad. Es una actitud y una acción fascista totalmente, casi de quema de libros, de amenazas de golpear, de gente que iba drogada, iba pagada por esta empresa", aseguró.

El senador Gómez Urrutia arremetió contra el propietario de Grupo Peñoles ya que, señaló, "es algo bochornoso para México, siendo uno de los tres o cuatro empresarios más ricos del país y comportándose de esa manera, es una vergüenza verdaderamente, incluso para la clase empresarial".

Sostuvo que nuestro país no necesita de ese tipo de empresarios que han saqueado a través de la minería los recursos naturales, a través de la explotación de la mano de obra, "y quieren seguirlo haciendo en una especie de esclavismo disfrazado, teniendo a los trabajadores sometidos en las peores condiciones de trabajo y contaminando como a ellos les plazca, en Torreón, en Fresnillo, y en todos los lugares donde operan sus minas".