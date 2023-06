Gorila en Hidalgo nunca existió; esto dicen las autoridades

A-AA+

PACHUCA, Hgo., junio 8 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad de Hidalgo, Salvador Cruz Neri confirmó que nunca existió el gorila que presuntamente había sido avistado en las inmediaciones del municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo.

El 29 de mayo el ayuntamiento de esa demarcación ubicada al sur del estado, emitió una alerta de búsqueda, ya que se había informado que un gorila rondaba en el municipio.

Ante ello se montó un operativo de diversas corporaciones y especialistas de Semarnat y Profepa, sin embargo no se encontró ningún rastro. Por varios días se realizaron recorridos y se pidió a los ciudadanos que en caso de tener contacto con el ejemplar no se le molestara.

Cruz Neri ya había advertido que podría tratarse de una "fake news", lo cual finalmente se confirmó.

El funcionario señaló que se hizo un rastreo por aire y tierra, incluso se utilizaron drones y no se encontró ninguna pista del animal, tampoco se localizó a alguna persona que indicara el paradero del primate.

"No existió el gorila en el estado de Hidalgo", asentó el secretario.