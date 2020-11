Graban a encapuchados agrediendo con palos a militares en Michoacán

Un bono que va de los 2 mil a los 6 mil pesos será otorgado por el gobierno del estado a cerca de cinco mil trabajadores del sector salud que han estado en la primera línea de atención de pacientes Covid-19, anunció el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.

Al término de la rodada de bicicletas en la que participó, desde la cabecera municipal de Escuinapa hasta Teacapan, señaló que aún cuando no se tenía presupuestado este apoyo, se integró una bolsa de 15 millones de pesos para ser distribuida entre el personal que ha dado muestras de solidaridad y ayuda a los pacientes contagiados.

Dio a conocer que a partir del próximo lunes se iniciará con el pago respectivo de este bono, el cual va a ser distribuido por categorías y responsabilidades, por lo que va de dos mil a seis mil pesos, lo que representa una ayuda.

Quirino Ordaz aclaró que la posible llegada a México de la vacuna contra el Covid-19 en el mes de diciembre, se encuentra en proceso de pruebas, la cual tendrá que ser, previamente evaluada y certificada por la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios.

Apuntó que este proceso lleva varias etapas, una vez que se cubran todos estos pasos, la vacuna podrá ser distribuida, primero en el sector salud y después a la población abierta, por lo que va tardar tiempo en que esta pueda ser aplicada a los ciudadanos.

El mandatario estatal expuso que su administración está en disposición de comprar la vacuna con los recursos que obtuvo por la venta de la Casa de Gobierno, pero hasta la fecha no se tiene determinado al comprador, ya que no se ha certificado ninguna vacuna.

Durante su gira por Escuinapa, en presencia de ciclistas, informó que por primera vez Mazatlán tendrá una fecha del Gran Fondo Nueva York, que es un serial que se realiza en once países del mundo.

Adelantó que la fecha asignada a Mazatlán, será el día 2 de Mayo del 2021 y la próxima semana visitará el puerto personal de logística de este evento ciclista mundial para certificar la ruta a seguir.

El jefe del ejecutivo estatal destacó que este evento será otra ventana más para promocionar Mazatlán a nivel internacional, puesto que en este serial de ciclismo de resistencia participaran atletas de varios países, tanto ciclistas recreativos como de alto rendimiento.

Ordaz Coppel precisó que actualmente este evento de Gran Fondo de Nueva York, sólo tiene dos fechas a celebrarse en México, que son las sedes de la Ciudad de Monterrey y Cozumel, por lo que ahora se sumará Mazatlán.

