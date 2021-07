Graban cuando perro pitbull ataca a un niño en Querétaro

Un perro pitbull atacó a un menor de edad en la colonia La Pradera, ubicada en la capital de Querétaro.

La agresión quedó grabada y muestra cómo el can persigue al niño por la calle, pese a los esfuerzos de un adulto por proteger al infante.

"Una de mis cámaras captó al perro pitbull, color blanco, de nombre 'Rocky', atacando a un niño de 11 años, mordiéndolo en diferentes ocasiones", publicó un usuario en Youtube.

El incidente habría ocurrido el pasado 24 de julio, por la noche. De acuerdo con testigos, a pesar del llamado a la línea de emergencia 911, personal no acudió al lugar.

"Rocky" es el nombre del can que, según testigos, no es la primera vez que está involucrado en ataques a menores:

"Cabe mencionar que este perro ha mordido a diferentes perros y personas en la calle... siempre está en la calle sin bozal ni correa", agrega el internauta.

Más casos de ataques

El pasado 19 de julio, un menor murió a causa de las heridas que le ocasionó un perro pitbull, en Pinal de Amoles, en la Sierra Gorda de Querétaro.

El ataque ocurrió en la casa del menor. El ejemplar se encontraba en el lugar pues había sido llevado para "cruzarlo" con una hembra, propiedad de la familia de la víctima.

En agosto de 2020, también un perro pitbull atacó a una menor en la calle Gacela, en La Pradera.

En este caso, la familia presentó la denuncia correspondiente.