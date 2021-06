Gran noticia, que AMLO no podrá desaparecer el INE: Anaya

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, lanzó un nuevo video donde analiza las elecciones del domingo pasado y asegura que, a pesar de que se tuvieron dolorosas derrotas a nivel gubernatura, la alianza opositora "fue muy efectiva a nivel legislativo", porque "gracias a la alianza opositora, Morena perdió la mayoría en la Cámara de Diputados".

En su video, el panista queretano celebró que "aun en el caso de que Morena lograra conservar su alianza con el Partido Verde y con el PT, solo podrían hacer cambios a las leyes secundarias, pero quedaron lejísimos, lejísimos de los 333 votos necesarios para reformar la Constitución".

Y enfatiza que "esto es una gran noticia. No van a poder desaparecer al INE como prometieron y seguirá habiendo elecciones democráticas, donde la gente siga teniendo la última palabra con el poder de su voto".

Por último, la lección principal radica en la certeza de que "sí se puede derrotar a Morena".

Al respecto, Anaya argumenta que "si sumamos el porcentaje de votación de Morena y los dos partidos que actualmente son sus aliados, el domingo alcanzaron el 48%; pero si sumamos el porcentaje de votación de los partidos no subordinados a Morena, la suma es de 52%".

Por lo tanto, "somos más los que no estamos de acuerdo con mucho de lo que está haciendo la llamada 4T. Somos más los que queremos un cambio en el país". Y aunque reconoce que "hoy por hoy, el país está dividido" y que "falta mucho por hacer", considera que "el esfuerzo desplegado en esta elección valió la pena".

Prueba de ello son los resultados en la Ciudad de México. "La estrepitosa derrota de Morena en lo que era su bastión histórico nos habla de un cambio que ya está en marcha y que nadie podrá detener".

Lo que debemos hacer ahora, concluye Anaya, es "prepararnos para la elección presidencial de 2024. Llegó el momento de que dejemos el oponer, para dedicarnos principalmente a proponer".