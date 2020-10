Graue lamenta extinción de fideicomisos para investigación científica

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, lamentó las decisiones que se han tomado en torno al financiamiento a la investigación.

"Vivimos incertidumbre presupuestal para la educación superior en el país y nos afligen profundamente las decisiones en torno al financiamiento a la investigación", dijo al colocar la primera piedra de la Unidad de Extensión San Miguel de Allende de la UNAM.

En visita de trabajo por Guanajuato, Graue indicó que son días difíciles por la crisis sanitaria mundial y nacional. Pidió colaborar en torno a un proyecto nacional sin divisiones ni polarizaciones.

"Esta primera piedra es una luz de esperanza y un gran ejemplo de que debemos todos colaborar en un proyecto nacional, sin divisiones ni polarizaciones y de que juntos y unidos, podemos lograr un país con mayores oportunidades para la igualdad y la justicia social", remarcó.

En entrevista, refirió que el miércoles pasado se hicieron declaraciones respecto a que los proyectos de investigación seguirían, aunque se manejarán de manera diferente. "Todavía no conocemos detalles, pero esperemos que así sea", dijo.

El rector advirtió que si no hay suficiente inversión en investigación, se dará un paso atrás porque "crear conocimiento, desarrollar e innovar tecnología es algo que al país le urge hacer en sus distintas dimensiones", puntualizó.

El rector se refiere a la desaparición de 109 fideicomisos que aprobó el Congreso de la Unión, primero en la Cámara de Diputados, y el miércoles por la madrugada en el Senado.

La desaparición de dichos fideicomisos podría tener un impacto directo en la UNAM. De acuerdo con lo que ya había publicado EL UNIVERSAL, la SEP es fideicomitente de 22 fondos y fideicomisos públicos sin estructura que administran fondos públicos para apoyar la entrega de becas y la investigación científica, por ejemplo.

Las entidades responsables de estos fondos son instituciones como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Pedagógica Nacional, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte (Conade), y el Fondo de Cultura Económica.

A través de dos fideicomisos, la UNAM tuvo disponibilidad de recursos por 273 millones 441 mil pesos. A través del programa de Becas SEP-UNAM Fundación UNAM, dispuso de 43 millones 527 mil 571 pesos para la entrega de becas de manutención y transporte a estudiantes y académicos de la institución; su objetivo es fomentar que los estudiantes lleguen a la universidad, permanezcan en ella y terminen su carrera.

La institución también administra el fideicomiso SEP-UNAM, a través del cual en 2019 y lo que va del año se inició el proyecto RUA-MX para construir plataformas educativas para acceder y compartir un acervo de contenido educativo en línea en 10 universidades del país. Para este proyecto, el fideicomiso tuvo fondos por 229 millones 913 mil 438 pesos. Se le consultó a la UNAM la situación de ambos fondos, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.