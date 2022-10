Grave, estudiante intoxicado con cocaína en Chiapas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Por consumir cocaína, 110 estudiantes de la Escuela Secundaria Juan de Asbaje, en el municipio de Bochil, a unos 80 kilómetros de distancia de Tuxtla Gutiérrez, resultaron intoxicados y como consecuencia presentaron mareos y convulsiones, por lo que tuvieron que ser trasladados a una clínica del IMSS y consultorios particulares. Se reporta que uno de los adolescentes se encuentra en estado grave.

Fuentes de salud, de educación y socorro informaron, que los hechos ocurrieron esta tarde del viernes, por lo que al momento que los adolescentes de 12 a 14 años de edad, presentaron mareos y convulsiones, lograron llamar a sus padres quienes arribaron al lugar.

Molestos, los padres de familia procedieron a encarar al director del plantel, Wenceslao Guenso Velasco, al que responsabilizaron de no haber cuidado a los alumnos.

Fueron los padres, con algunos maestros y el director quienes buscaron en las mochilas de los estudiantes, donde encontraron bolsas de cocaína que habían ingerido y provocado los problemas de salud.

En vehículos particulares, los alumnos fueron trasladados hasta la clínica del IMSS de Bochil, donde fueron atendidos por médicos y enfermeras. Algunos de los estudiantes fueron atendidos en sillas y otros en camillas.

Por el número de adolescentes que atendían, las enfermeras tuvieron que pedir a los padres de familia, que salieran del área de urgencia a los padres. "Salgan, salgan", decía una enfermera, pero algunos padres insistían en estar al lado de sus hijos.

Algunos de los padres llevaron a sus hijos a un laboratorio químico de la localidad, donde les hicieron un examen toxicológico, donde dieron positivos en el consumo de cocaína.

Uno de los resultados en poder de este diario, se revela que un estudiante de 13 años de edad, salió positivo con el método inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral, con un PH de 6.0 y densidad 1.020.

Pero de los 110 estudiantes que resultaron intoxicados, uno de ellos fue intubado, pero se desconoce las condiciones de salud en que se encuentran, según confirmaron los padres de familia, pero no dieron más datos.

En declaraciones a los medios de comunicación, el director del plantel, dio a conocer que en la escuela hay 450 estudiantes, pero "no podemos hacer la revisión de mochilas", porque algunos son "muy astutos" para esconder este tipo de estupefacientes.

Agregó que en el reglamento se tiene contemplado que cualquier alumno que trate de ingresar al plantel con alcohol, drogas o cigarrillos, será expulsado.

Y consideró que hasta ahora "no se conoce" las causas que provocaran la intoxicación de los 110 estudiantes, aunque en el laboratorio donde acudieron, salieron positivos por el consumo de cocaína, como se documenta en los resultados en poder de este diario.

En un video del hecho, se observa que uno de los adolescentes es trasladado en ambulancia, en estado grave.

Además, en otro video se muestra la desesperación de los padres ante la intoxicación y los efectos en sus hijos.