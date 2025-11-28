logo pulso
Grecia Quiroz busca registrar las marcas "Carlos Manzo" y "Movimiento del Sombrero"

Las solicitudes de la hoy alcaldesa de Uruapan están siendo analizadas por el IMPI

Por El Universal

Noviembre 28, 2025 02:28 p.m.
A
Grecia Quiroz busca registrar las marcas Carlos Manzo y Movimiento del Sombrero

Santiago Nieto, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), confirmó que Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, solicitó el registró de marca de "Carlos Manzo" y "Movimiento Independiente del Sombrero".

Detalló que ambas solicitudes están siendo analizadas y que serán acompañadas en el proceso.

En su cuenta de X, el director general del IMPI detalló que la viuda de Carlos Manzo ingresó ambas solicitudes el pasado 14 de noviembre.

"El pasado 14 de noviembre Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, ingresó al IMPI la solicitud de registro de marca de "Carlos Manzo" y de "Movimiento Independiente del Sombrero", dichas solicitudes se encuentran en análisis y acompañaremos su proceso hasta la resolución de las mismas".

Ayer jueves, EL UNIVERSAL reveló que Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, había solicitado al IMPI el registro de marca del nombre de su esposo asesinado Carlos Manzo, así como el del "Movimiento Independiente del Sombrero".

En el expediente 3506523, se detalla que el pasado 14 de noviembre, Grecia Quiroz ingresó al IMPI la solicitud para registrar la marca "Carlos Manzo" para utilizarlo en servicios de organización de reuniones políticas; servicios de cabildeo político, asesoría en materia de organización ciudadana.

La viuda de Carlos Manzo, asesinado la noche del 1 de noviembre, también pidió el registro de esa marca para servicios de asistencia y acompañamiento en la estructuración de iniciativas y actividades de carácter político y social.

Ese mismo día, Grecia Quiroz también solicitó al IMPI el registro de marca y logotipo de "Movimiento Independiente del Sombrero", nombre del movimiento que fundó su esposo Carlos Manzo.

En el expediente 3506474 se detalla que la alcaldesa de Uruapan también usará esta marca y logotipo para usarlo en servicios de organización de reuniones políticas; servicios de cabildeo político, asesoría en materia de organización ciudadana, entre otros servicios de carácter político y social.

