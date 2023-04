Grupo armado de Pantelhó pide no interferir en retorno de desplazados

A-AA+

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., abril 29 (EL UNIVERSAL).- Un grupo armado del municipio de Pantelhó, pidió a sus adversarios, los paramilitares de El Machete, a que "se hagan a un lado" y no interfieran el retorno de familias de desplazados de ese municipio, entre ellas 30 familias cuyos parientes, han sido raptados y desaparecidos, desde julio del 2021, porque están próximos a recuperar sus propiedades que dejaron en ese lugar.

En un video, los integrantes de la organización armada, que se identifica como Grupo Militar Civil, advierte a los miembros de El Machete a que no interfieran en la limpieza de las viviendas de los desplazados que permanecen sin habitar desde julio del 2021, para preparar su ocupación. Las familias se encuentran viviendo en San Cristóbal de las Casas y otros lugares.

Dan a conocer que ya se prepara el retorno de los desplazados, para que puedan recuperar sus propiedades, entre casas y negocios, algunos de ellos que fueron saqueados e incendiados. "De igual manera prepararemos el retorno" de los desarraigados que salieron de Pantelhó, para que puedan recuperar sus propiedades, "sin temor y sin violencia".

"Lo mejor", le dicen a los miembros de El Machete, es "que se hagan un lado o se retiren voluntariamente (de Pantelhó) porque cualquier atropello en contra cualquier desplazado o ciudadano, por policías, haremos responsables al presidente de El Machete, porque no permitiremos gente impostora que no son de aquí, nos sigan pisoteando drásticamente".

A los desplazados les recomienda que limpien sus casas y negocios, sin ningún temor, porque esta organización armada estará pendiente para su seguridad. "Pero si de esa manera (sus adversarios) no entienden, vamos por tres puntos, paz, respeto y libertad".

Un hombre con el rostro cubierto, acompañado de otros encapuchados armados, leyó un documento donde asegura que debido a que las instituciones que tienen presencia en el municipio, como el Ejército, Guardia Nacional y Policías, no han hecho "nada" para "detener la violencia" generada por El Machete, entonces ellos harán justicia.

"No permitiremos una agresión más de El Machete, ni atropello a ninguna persona mestiza o campesina, ya que el gobierno ha sido omiso en las peticiones de la justicia, al no querer aplicar la ley y justicia a los (familiares) de los 30 o más desaparecidos", expone el encapuchado. "Por eso hoy, cansados de dolor dejaremos en claro que no permitiremos opresiones, sometimientos o cruel barbarie en contra de nuestro pueblo y comunidades circunvecinas".

El hombre le pide al presidente del Concejo Municipal, Alberto González Santis, a que destituya a Roberto y Gabriel Gómez, del barrio de San Felipe; Mariano Hernández Lucum; Lázaro Gutiérrez (del barrio de San Antonio) y a los elementos de la Policía Municipal "que se han dedicado a extorsionar a la población", con el cobro de piso y que se abstengan de continuar con esta actividad ilícita, porque de lo contrario, "las cosas serán de otra manera".

Pero si hostigan a las familias de desplazados, entonces irán por los líderes de El Machete. "Es tiempo de que El Machete se retire", declara el hombre. "Bajo advertencia no hay engaño".

El pasado 14 de marzo, una organización armada advirtió a El Machete, que estaban listos para enfrentarlos.

En Pantelhó, el 26 de julio del 2021, miembros de El Machete, raptaron a 21 hombres, a los que reunieron en el parque central de Pantelhó, para luego trasladarlos hacia la comunidad San José Tercero del mismo municipio, donde ya no se supo más de ellos.

Pero hasta ahora se sabe que son 30 hombres que han sido raptados y desaparecidos por la organización armada El Machete, ligada al concejo municipal de Pantelhó.