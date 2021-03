Grupo institucional articulará políticas para promover la igualdad

Por primera vez en la historia, el gobierno federal creó un grupo interinstitucional que articula las acciones y políticas para promover la igualdad, la no discriminación y combatir la violencia contra las mujeres, aseguró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Al inaugurar el diálogo abierto entre la directora ejecutiva ONU Mujeres, Phumzile Miambo Ngcuka, y las titulares de las Secretarías de Estado del gobierno mexicano, reconoció que en las administraciones anteriores se habían realizado acciones "muy importantes también" con ese mismo objetivo, pero aisladas, no de manera coordinada y articulada.

Sánchez Cordero destacó que con toda esta perspectiva intersecretarial se pueden hacer muchas cosas que antes no se habían podido hacer.

Remarcó que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han "aterrizado estas políticas públicas desde el municipio con la relación que tiene la Secretaría de Gobernación, con todos los gobiernos de los estados, con todos los poderes públicos y con todos los niveles de gobierno".