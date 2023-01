Grupo Plural exige juicio político contra Yasmin Esquivel

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- Tras el fallo de la FES Aragón sobre el caso del plagio de tesis de Yasmin Esquivel Mossa, en el que determina que hubo una copia sustancial del trabajo presentado en 1986. Grupo Plural anuncia que iniciará un juicio político en contra de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si no renuncia a su cargo.

En un video difundido en redes sociales el senador Germán Martínez Cázares de Grupo Plural expone que si la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no le retira el título, ella debe renunciar.

"La UNAM ha dicho que la señora Esquivel plagió, robó, falsificó su tesis, punto bueno. Segundo: la UNAM debe darle consecuencias y las SEP debe darle consecuencias. La UNAM otorga títulos, la Ley Orgánica dice que otorga títulos la UNAM, y las SEP otorga cédulas."

En su video menciona al artículo 95 de la Constitución, que establece que para ser ministro "debe tener título, no cédula entonces debe renunciar", sentenció Martínez.

"Pero si ni la constitución, ni la ley, ni la UNAM la obligan, sí la obliga la Cartilla Moral de Alfonso Reyes donde expone que el bien nos obliga a obrar con rectitud y a decir la verdad. No mienta alumna Esquivel" señaló el senador de Grupo Plural.

El juicio político mencionado en su mensaje lo presentarán ante la Cámara de Diputados. "Esto no se va a quedar así, la UNAM merece respeto, el país merece respetó y la Corte merece respeto y la ética la salvaría, alumna Esquivel." finalizó Germán Martínez.