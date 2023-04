Grupo Plural revisará "con lupa" reformas avaladas por Morena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- El Grupo Plural de integrantes del Senado de la República Mexicano revisará "con lupa" reformas avaladas por Morena durante una sesión récord de cinco horas para acudir al Poder Judicial.

El senador German Martínez emitió un mensaje en el que compartió que se instaló hoy, sábado 29 de abril, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en donde se encuentra presente el llamado Grupo Plural.

Martínez Cázarez, quien durante un tiempo fue parte del PAN, condenó que se haya aprobado la ley minera "que favorece a las concesionarias" y no a los mineros, "así como un ataque al conocimiento" en una sesión a la que calificó de "bochornosa, en donde se aprobó más poder a los militares", entre otros varios aspectos.

Germán Martínez, a favor del IMSS Bienestar

Sin embargo, se dijo a favor de la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). "Estoy a favor de fortalecer el IMSS Bienestar".

"Revisaremos con lupa, sede, funcionarios que recibieron los votos y lo llevaremos al Poder Judicial", señaló el extitular del IMSS, quien además realizó una metáforo en términos deportivos al asegurar que "este partido no ha terminado y el grupo plural no se rinde".

La víspera, en una jornada inédita, con visita de cortesía previa a Palacio Nacional para la foto del Presidente con las cuatro "corcholatas", el Senado conformado por Morena y sus aliados aprobó una cascada de reformas con un récord de una cada 10 minutos.

Al filo de las 22:00 horas del viernes el Armenta, abrió los trabajos contra reloj y la secretaria de la mesa directiva Verónica Camino leía de manera apresurada, sin debate y con la dispensa de trámites los dictámenes a votar.