Grupos criminales ya se muestran en TikTok

La noche del martes, en la edición nocturna del noticiero con Ciro Gómez Leyva, se mostraron una serie de videos, donde algunos grupos de delincuencia organizada contienen cuentas en la red social TikTok, invitando a usuarios a que se unan, presumiendo camionetas blindadas, enseñando armas y enfrentamientos armados como parte de su "narcomarketing".

En los videos, se pueden observar diversas cuentas, una de ellas invita a que más personas se unan al perfil del grupo criminal.

"Ándele, ándele, pongase a estudiar. Esto no deja nada bueno... bueno sí deja", menciona un sujeto con vestimenta militar, mientras está agarrando un rifle.

Asimismo, algunos perfiles contienen un gran número de seguidores, como la cuenta "contenido_belikoo_snl" que se aproxima a los 40 mil seguidores, y "3xplz" con casi 14 mil seguidores, son cuentas que no tienen más de cinco videos, pero que se reproducen una y otra vez para que miles de usuarios los sigan viendo.

Ante ello, cuentas que tienen videos de enfrentamientos con armas llegan casi a los 200 mil "me gusta", al igual que de sicarios enseñando armas, que superan más de los 200 mil "likes".

"Puro grupo flecha, pura gente de El Sombrero, hijos de su...", dice una persona mientras está grabando una camioneta baleada.

¿Qué es TikTok?

TikTok es una aplicación gratuita que permite publicar videos de hasta un minuto de duración, la mayoría son de comedia, aunque los usuarios abordan una gran variedad de temas. Aquellos creadores que tienen más de mil seguidores pueden transmitir en vivo a sus fans y recibir regalos digitales que pueden posteriormente ser canjeados por dinero.

CJNG usa Facebook para reclutar sicarios

Cabe mencionar que, anteriormente, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) usó redes sociales para reclutar, entrenar y pagar a sicarios, así lo informó el diario estadounidense "The Wall Street Journal", quien difundió que de acuerdo con documentos de la red social, un expolicía contratado por Facebook detectó que dicho cártel, a través de esa red e Instagram, reclutaban sicarios; sin embargo, la compañía tardó varios meses en atender las recomendaciones y cerrar las cuentas.