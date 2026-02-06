Guadalajara impone uso de cubrebocas

Guadalajara, Jal.- Desde este jueves los estudiantes, maestros y personal administrativo de todas las primarias y secundarias de la zona metropolitana de Guadalajara comenzaron a utilizar de forma obligatoria cubrebocas, como una medida preventiva contra el brote de sarampión que sacude a Jalisco.

El secretario de Salud del estado, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que esta medida estará vigente por lo menos 30 días, y recordó que el uso de cubrebocas no sustituye la vacunación, sino que se trata de una estrategia para reforzar la contención, pues después de la vacunación deben pasar 15 días para que la persona que recibe la dosis genere anticuerpos efectivos contra el virus.

La medida aplicará en los planteles de los municipios de Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos.

De acuerdo con el último corte del Informe Diario del Brote de Sarampión en México, que presenta el gobierno federal, hasta el 4 de febrero Jalisco acumulaba mil 848 casos confirmados desde el inicio de brote en agosto de 2025; sin embargo, mil 183 de ellos se han presentado en lo que va de este año, lo que convierte a la entidad, y específicamente a la Zona Metropolitana de Guadalajara, como el actual epicentro de contagios en el país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante esto, el secretario de Salud estatal negó que el brote de sarampión se encuentre en situación crítica, y señaló que se ha decidido tomar esta medida únicamente en los planteles de educación básica debido al incremento de contagios en grupos de ese nivel educativo.