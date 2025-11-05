Guadalajara solicita recursos económicos y reparación de vialidades

GUADALAJARA, Jal. (EL UNIVERSAL).- La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo García propuso a los diputados federales la creación de un fondo para apoyar a las ciudades capitales, porque las necesidades que enfrentan son diferentes a las de otros municipios.

Además los exhortó a que asignen recursos económicos para dar solución a los problemas que tiene Guadalajara, así como dinero del Fondo Metropolitano para la reparación de vialidades y otra infraestructura en la capital del estado de Jalisco que ascienden a unos 50 mil millones de pesos.

La presidenta municipal en su mensaje a los diputados federales que discuten y analizan el Presupuesto Federal 2026, les pide que en ellos recaiga la tarea de decidir cómo y dónde se gasta el dinero público.

Sin embargo, desde hace cuatro décadas la distribución de presupuesto no ha sido revisada para adaptarse a las necesidades que los municipios viven actualmente, consideró.

"Guadalajara, a pesar de ser uno de los motores económicos y de desarrollo de Jalisco y México, enfrenta distintas dificultades por la falta de recursos federales. Un ejemplo de lo anterior es que el Fondo Metropolitano, un instrumento destinado a la planeación, desarrollo y financiamiento de proyectos de infraestructura para los municipios metropolitanos del país, no ha recibido financiamiento desde la discusión del Presupuesto en el año 2018", denunció la alcaldesa.

Delgadillo García advirtió que la falta de dinero desde hace seis años, ha impactado de manera directa en la capacidad de atención de las necesidades más apremiantes de una ciudad capital jalisciense.

Prueba de ello es el recurso que se requiere para reparar las vialidades que están desde un estado regular hasta crítico, el cual asciende a los 50 mil millones de pesos.

Dijo que "para atender dicha situación se requiere, sin duda alguna, del apoyo de la Cámara de Diputados y su voluntad política para destinar recursos federales, a partir de dos posibles vías para Guadalajara. La primera, a través del regreso del Fondo Metropolitano (...) otra posible vía es la creación de un Fondo de Capitalidad para municipios que son capitales".

Asimismo, Verónica Delgadillo García reiteró que Guadalajara es una Ciudad que es sede de los tres Poderes y que todos los días recibe a personas de toda la región, llegando a duplicar, durante el día, la población, lo que implica una sobrecarga en los servicios públicos.

"Si le va bien a Guadalajara, le va bien a Jalisco y a México. Está en manos de la Cámara de Diputados y de sus integrantes hacer lo correcto y poner por delante el bien común de nuestra ciudad y su gente", alertó.