Guadalajara vive día de sobresalto

Guadalajara, Jal.- El domingo intentaba ser normal, pero temprano irrumpió un pequeño caos y de nuevo, con el sonido de las balas, la inquietud empezó a permear en quienes habitan la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Cerca de las 7:40 horas, sujetos armados arrojaron ponchallantas en las inmediaciones de las avenidas López Mateos y Américas; dos carros particulares y un camión del transporte público resultaron dañados, los delincuentes obligaron a bajar al conductor de uno de los autos y luego dispararon contra el vehículo.

Ha pasado una semana desde que Rubén Nemesio Oseguera, señalado como el delincuente más buscado del mundo, fuera abatido por fuerzas militares en Tapalpa.

En respuesta, sus huestes arremetieron contra la población en varios puntos de la ciudad.

Este domingo, el nuevo ataque exigió cautela, pero muchos decidieron seguir con su día y buscar de nuevo la normalidad, aunque ésta no esté exenta de violencia en este país: "pues tenemos que trabajar, no hay de otra, y a cuidarnos porque dicen que aún no acaba", señaló un trabajador de Aseo Municipal en el centro de Guadalajara.

En este punto de la urbe la gente volvió a congregarse para acudir a misa en la Catedral, recorrer los andadores comerciales o circular por las calles del paseo ciclista dominical; la mayoría de los comercios, sobre todo los mercados y restaurantes, están abiertos y en espera de clientes; hace una semana el tiroteo y bloqueo que ocurrió en el cruce de la Calzada Independencia y la Avenida Juárez, en el primer cuadro de la ciudad, prácticamente hizo que todos escaparan de la zona.