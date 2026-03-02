logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Guadalajara vive día de sobresalto

Sujetos arrojan ponchallantas y disparan contra algunos autos

Por El Universal

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Guadalajara vive día de sobresalto

Guadalajara, Jal.- El domingo intentaba ser normal, pero temprano irrumpió un pequeño caos y de nuevo, con el sonido de las balas, la inquietud empezó a permear en quienes habitan la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Cerca de las 7:40 horas, sujetos armados arrojaron ponchallantas en las inmediaciones de las avenidas López Mateos y Américas; dos carros particulares y un camión del transporte público resultaron dañados, los delincuentes obligaron a bajar al conductor de uno de los autos y luego dispararon contra el vehículo.

Ha pasado una semana desde que Rubén Nemesio Oseguera, señalado como el delincuente más buscado del mundo, fuera abatido por fuerzas militares en Tapalpa.

En respuesta, sus huestes arremetieron contra la población en varios puntos de la ciudad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Este domingo, el nuevo ataque exigió cautela, pero muchos decidieron seguir con su día y buscar de nuevo la normalidad, aunque ésta no esté exenta de violencia en este país: "pues tenemos que trabajar, no hay de otra, y a cuidarnos porque dicen que aún no acaba", señaló un trabajador de Aseo Municipal en el centro de Guadalajara.

En este punto de la urbe la gente volvió a congregarse para acudir a misa en la Catedral, recorrer los andadores comerciales o circular por las calles del paseo ciclista dominical; la mayoría de los comercios, sobre todo los mercados y restaurantes, están abiertos y en espera de clientes; hace una semana el tiroteo y bloqueo que ocurrió en el cruce de la Calzada Independencia y la Avenida Juárez, en el primer cuadro de la ciudad, prácticamente hizo que todos escaparan de la zona.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    ¿Qué se necesita para Credencial para Servicio Universal de Salud?
    ¿Qué se necesita para Credencial para Servicio Universal de Salud?

    ¿Qué se necesita para Credencial para Servicio Universal de Salud?

    SLP

    El Universal

    La credencial estará disponible en formato físico y digital para facilitar el acceso a servicios médicos.

    Monreal profundiza diálogo con PT y PVEM en reforma electoral
    Monreal profundiza diálogo con PT y PVEM en reforma electoral

    Monreal profundiza diálogo con PT y PVEM en reforma electoral

    SLP

    El Universal

    Se inscribieron 92 aspirantes para renovar la Auditoría Superior de la Federación.

    Pescadores retoman labores en Puerto Vallarta tras semana violenta
    Pescadores retoman labores en Puerto Vallarta tras semana violenta

    Pescadores retoman labores en Puerto Vallarta tras semana violenta

    SLP

    El Universal

    A una semana del abatimiento de Nemesio Oseguera, pescadores en Puerto Vallarta reanudan actividades pese a la incertidumbre.

    Mario Delgado encabeza conmemoración de 100 años de Normal Ayotzinapa
    Mario Delgado encabeza conmemoración de 100 años de Normal Ayotzinapa

    Mario Delgado encabeza conmemoración de 100 años de Normal Ayotzinapa

    SLP

    El Universal

    La ceremonia se realizó en el Salón Iberoamericano de la SEP con la participación de autoridades y alumnos.