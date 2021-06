Guanajuato descarta regreso a clases presenciales el 7 de junio

El titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, informó que el estado no se sumará al retorno masivo a las escuelas el próximo 7 de junio, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara el regreso a las clases presenciales, a partir de esa fecha, en todo el país.

En la entidad continuará el plan piloto para el regreso a los planteles educativos, que comenzó el 11 de mayo, y al que a la fecha se han incorporado más de 205 escuelas, el 75% de ellas privadas y el 25% públicas.

"Aquí seguiremos con ese programa piloto implementado por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), que seguirá siendo de manera paulatina, escalonada, de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada institución educativa, que están mejorando sus instalaciones, ya que todas tienen distintas necesidades".

Dijo que las escuelas seguirán sumando más planteles una vez que resuelvan sus necesidades para que tengan un entorno seguro, saludable", precisó.

"No será un regreso masivo como lo ha anunciado la federación, no en Guanajuato, los que ya regresaron pueden continuar y seguirán sumando progresivamente otros planteles, más alumnos, más maestros, más padres de familia", acotó.

En las tres semanas que van de la prueba piloto dijo que no se han registrado casos ni brotes de Covid-19, porque la SEG y las escuelas han hecho muy bien su trabajo y aplicación de los protocolos sanitarios. Agregó que se han hecho muy bien los cuidados para no llevar el virus a las escuelas ni a casa.

La SEG reportó que se aplicaron los protocolos de seguimiento y atención al reporte de un docente que presentó síntomas de coronavirus en el municipio de León.

"De manera inmediata, la Secretaría de Salud de Guanajuato realizó la prueba rápida al docente y a los alumnos con los que se tuvo contacto, obteniendo resultados negativos, así mismo se aplicó la prueba PCR con la cual se ratificó el diagnóstico negativo".

Enfatizó que el regreso de las clases presenciales se realiza con la garantía de los derechos fundamentales: la salud y la educación.

La dependencia señaló que los resultados de estas experiencias de pilotaje se revisarán para que el regreso a clases se dé en las mejores condiciones para la comunidad educativa.