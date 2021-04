Guanajuato tiene 102 contagios en Covid en vacunados

La Secretaría de Salud del estado determinó que Guanajuato seguirá en semáforo "amarillo con alerta", aunque su homóloga federal lo colocó entre las entidades que transitaron al color verde.

El coordinador general de servicios de Salud del estado, Moisés Andrade Quezada, señaló que la entidad se encuentra en riesgo moderado epidémico.

En consecuencia, del 26 de abril al 2 de mayo el semáforo permanecerá en color amarillo con alerta para seguir con todas las medidas y los hábitos que se han logrado adquirir en el tiempo y que se siga teniendo la oportunidad del movimiento y de normalidad, pero con restricciones.

"Ojalá y cumplamos todo esto como hasta ahora, para que muy pronto se dé el caso de que en el esfuerzo y en la oportunidad de todos nosotros como ciudadanos poder virar al semáforo verde", aseveró.

La dependencia estatal pidió no bajar la guardia, porque mantener la actividad económica depende de que seamos responsables.

En los últimos días la SSG ha difundido la detección de 41 variantes de Covid, entre ellas la brasileña (2), la inglesa (2), la californiana (13) y 25 que no están identificadas.

Conminó a las familias evitar los festejos masivos del Día del Niño y de la Madre para cuidarse en familia porque el Covid-19 sigue presente.

Esta semana subió a 102 la cifra de personas que dieron positivo a Covid-19 en Guanajuato, luego de haber recibido una las dos dosis de la vacuna contra el virus.

El doctor Luis Carlos Zúñiga Durán, director general contra riesgos sanitarios, informó que ninguna de esas persona requirió hospitalización ni estuvo en peligro su vida. En ellas "la enfermedad ha sido leve", precisó.

Enfatizó que la vacuna no da una inmunidad al 100 por ciento, pero protege contra los casos graves para no morir de la enfermedad.